V béčkové skupině sestupují poslední Přepeře, patnáctý je Hradec Králové B (29 bodů), Česká Lípa je hned nad ním (30 bodů). Ve skupině A je aktuálně poslední Králův Dvůr (25), patnácté jsou Karlovy Vary (27).

Jarní krize Stráže se prohlubuje. Knejzlík nechce, aby se rozhodovalo v derby

„Ty dvě vysoké porážky nás samozřejmě mrzí. Byly to ale odlišné zápasy. Proti Mladé Boleslavi jsme více drželi míč, ale naše převaha byla platonická. Soupeři vycházely brejkové situace, byla to hodně krutá porážka. Hradec se na nás posílil, měl tam snad sedm hráčů z prvoligového týmu. Musel už bodovat. První poločas jsme nehráli dobře, tam nás domácí přehráli. Je to škoda, jelikož jarní část není z naší strany vůbec špatná,“ hlesl Pavel Hradiský, trenér Arsenalu.

Ten si nemyslí, že by jeho celku chyběly v závěru sezony potřebné zkušenosti. „Nemáme tady jenom mladé hráče, zkušenosti má třeba Honza Filip. Navíc už mají za sebou skoro všichni rok ve třetí lize. Nebojím se to, že bychom to nezvládli. Samozřejmě se nám ta situace trochu zamotala, ale věřím, že třetí ligu udržíme,“ má jasno.

Propadák a komplikace! Arsenal si odvezl z Hradce bůra

Česká Lípa tak trochu doplácí na nevyzpytatelné rezervy prvoligových celků. Na jaře například podlehla 0:3 i Teplicím B. „Tak všichni víme, jak to mají B týmy. Když můžou, tak se určitě posílí. Ale s tím jsme počítali,“ pokrčil rameny.

V posledních dvou zápasech má Arsenal poměrně dobrý los. Už v pátek 31. května hostí od 18 hodin Liberec B, sezonu zakončí v Chlumci nad Cidlinou. Oba soupeři jsou hratelní. „Na trénincích se samozřejmě věnujeme tomu, co nás trápí. Ale rozhodně neblázníme, snažíme se být v klidu,“ připomněl Hradiský.

Ten nemůže počítat se zraněnými Brejchou a Knejzlíkem, chybí také brankář Novák.

Právě v posledním domácím zápase bude Arsenal ještě více potřebovat podporu svých fanoušků. Proto bude vstup na utkání zdarma!