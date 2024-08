Matěji, poslední utkání jste zvládli, doma jste porazili Most 3:1. Jak jste celý zápas viděl?

První poločas byl z naší strany více fotbalový, v tom druhém jsme více bránili a nakopávali to. Každopádně bych rád pochválil celý tým za to, že jsme po změně stran nepustili Most do vyložené šance.

Vy jste dal hattrick, platil jste něco do klubové kasy?

Za hattrick jsem samozřejmě rád, má na tom podíl celý tým, klukům za to děkuji. Uvidíme, zda kluci něco vymyslí. Myslím si, že pokladník Dominik Hajdo říkal, že hattrick z pokut odstranil. Tak uvidíme.

Kde byste rád viděl Arsenal na konci sezony?

Všichni v klubu si přejeme horní polovinu tabulky. Děláme všechno, aby se to podařilo.

Novým sportovním ředitelem se v klubu stal Josef Csaplár. Jak na vás zapůsobil?

Myslím si, že pan Csaplár do klubu přinesl určitě více profesionalismu. Líbí se mi, že chce za každou cenu hrát kombinační a útočný fotbal. Každopádně je to osobnost českého fotbalu a máme k němu velký respekt.

Arsenal změnil styl fotbalu. Po dvou porážkách jste vyřadili v poháru Kolín, teď jste porazili Most. Je tedy vidět, že si to více sedá?

Je to tak, měníme náš styl fotbalu. Všichni si na to musíme zvyknout. Chce čas, aby si to úplně sedlo. Poslední dvě výhry by nás měly nakopnout do dalších zápasů.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem právě v České Lípě, kam mě přivedl můj taťka. Trénoval mě, když jsem byl maličký. Když jsem se do Lípy po letech vrátil, tak se tady naše cesty zase sešly.

Jaká byla vaše dosavadní fotbalová cesta?

V jedenácti letech jsem odešel do Mladé Boleslavi, kde jsem prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Krátce jsem nakoukl i do A týmu. Následovalo hostování ve Varnsdorfu, kam jsem pak přestoupil. No a pak jsem se přesunul do České Lípy.

Jste aktuálně v České Lípě spokojený?

Narodil jsem se tady, moc se mi tady líbí, kord když máme tak skvělé fanoušky.

Je vám 24 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové ambice?

Je jasné, že ambice stále máme. Teď se ale soustředím na Arsenal, chci pro něj udělat maximum. Budoucnost? Uvidíme, co se naskytne.

Vybral byste ve své kariéře ten nejlepší gól?

Pár gólů už jsem dal, to je pravda. Vybrat ten nejlepší, je ale těžké. Takže řeknu hattrick proti Mostu.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Sparťanem jsem už odmalička, v naší rodině to jinak není.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě baví?

Chodím normálně do práce. Děláme montáže oken a s tím věci spojené. Kromě fotbalu mě baví další sporty. Především mě baví být s mojí úžasnou snoubenkou a nejúžasnější dcerou.