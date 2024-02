V generálce jste měli nejtěžšího soupeře v celé přípravě. Byl to záměr?

Ano. Chtěl jsem, aby obtížnost postupně stoupala. V lednu jsme se tak utkali s divizními soupeři, v únoru s třetiligovými a v generálce nás prověřili druholigoví profíci z Varnsdorfu. Tento plán nám narušila jen změna soupeře, kdy místo Motorletu nakonec dorazil Vyšehrad. Ale i ten měl svou kvalitu.

Jak celou zimní přípravu hodnotíte?

Myslím, že se nám příprava povedla. V tréninkovém procesu bylo znát, že kluci byli dobře nastavení, makali pořád naplno. Počasí nám také celkem přálo, takže jediným negativem bylo nesehrané utkání s Boreou Dresden, kdy soupeř nedorazil kvůli poruše autobusu.

Co se týče kádru, tak jste ho rozšířili. Měl by být kvalitní, je to tak?

Věřím, že ano. Po podzimu jsme chtěli přivést tři, čtyři hráče do základní sestavy, nakonec jich dorazilo šest. Brankář Radek Novák z Přepeř, obránci Matyáš Stružinský z Ústí nad Labem, Miroslav Dvořák z Motorletu, Karel Knejzlík z Přepeř a ofenzivní hráči Ondřej Valenta z Liberce a David Vardanian z VfL Halle 96. A ještě bychom u nás chtěli přivítat jednoho zajímavého hráče. Všichni noví hráči mají kvalitu a zvýšili nám konkurenci v boji o základní sestavu.

Potěšitelné je, že se do Lípy vrátil bývalý kapitán Miroslav Dvořák.

Míra byl jedním z lídrů v loňské, postupové sezóně. V létě i vzhledem ke svým pracovním povinnostem projevil zájem o přestup do Motorletu Praha. My mu nechtěli bránit a rozešli se v dobrém. Nyní se naskytla možnost jeho návratu. Myslím, že nám pomůže na hřišti i v kabině. Navíc je to Lípák a my chceme mít v týmu co nejvíc hráčů, kteří mají k našemu klubu, městu a regionu vztah.

Máte v hlavě už základní sestavu na první jarní zápas?

Ještě tam je pár otazníků, třeba na brankářském postu. Oba kluci podávají v bráně slušné výkony, snaží se na tréninku i v přípravných zápasech a co je důležité, nepanuje mezi nimi nějaká nevraživost. U hráčů v poli bude záležet také na zdravotním stavu, v posledních dnech se nám u některých objevilo pár bolístek. Co se týče nově příchozích, tak minimálně půlka má nakročeno do úvodní ligové sestavy, zbytek na ten základ hodně tlačí.

Ty jarní cíle jsou jasné, záchrana. Je ještě něco dalšího, na co byste chtěl dosáhnout?

Prioritou je záchrana, nejlépe dříve než v posledním kole. Samozřejmě bychom chtěli hrát pohledný fotbal, který by bavil nás i naše fanoušky. Ty máme skvělé, už na generálku jich dorazilo celkem dost a mým snem je, aby jejich počet neustále stoupal a atakoval magickou tisícovku na zápas.

Jaro zahájíte proti Brozanům, kde trénuje bývalý skvělý fotbalista Jirka Němec, který je známý tím, že nedává novinářům rozhovory. Máte s ním nějakou osobní zkušenost?

Osobně se neznáme, tuším, že jsme proti sobě dvakrát nastoupili v závěru našich hráčských kariér. Bylo to v zápasech Varnsdorf – Blšany a Skalice – Dobrovice. Trenérsky jsme se potkali jen v úvodním zápase v létě v Brozanech. Takže ho nějak hodnotit nemůžu, nemám moc osobních zkušeností.

PODÍVEJTE SE: Hokejisté jsou v semifinále! Gepardi tvrdí, že utkání ovlinil sudí

Teď odbočíme. Dařilo se vám v anketě sportovec Českolipska. Svědčí to o tom, že v Lípě jde fotbal nahoru?

Hodně velký dojem na mne udělalo prvenství našeho A mužstva, byl jsem až dojatý. Také stříbro starších žáků v kategorii kolektivů mládeže je úžasné. Na Českolipsku je řada velmi dobrých sportovců, v jejich konkurenci se do desítky nejlepších jednotlivců dostali i naši zástupci, což je z týmového sportu taky slušný počin. Takže ano, fotbal jde u nás nahoru, chceme ho dělat slušně, pro lidi. Pořád je to zábava a tak ať se všichni baví (smích).