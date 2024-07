„V našem klubu by měl zavést jednotnou metodiku, řekl bych až takovou „nečeskou“. Trávíme spolu hodně času a to jak na hřišti, tak i v kanceláři,“ přiznal Pavel Hradiský v rozhovoru pro Deník.

Pane trenére, kdy jste zahájili letní přípravu a jak zatím probíhá?

Poprvé jsme se sešli v pondělí 8. července. Trénujeme každý den odpoledne, navíc probíhají také individuální tréninky v dopoledních hodinách, kterých se účastní hráči, kterým to jejich pracovní vytížení dovolí. Nechybí také vybraní dorostenci.

Prozradíte, jak se změnil váš hráčský kádr?

Hostování v našem týmu ukončili Omon (Varnsdorf), Stružinský (Ústí nad Labem) a Halbich (Lindava). Do Velkých Hamrů přestoupil Valenta, Hanl se rozhodl pokračovat zatím jen v béčku. Dlouhodobě zranění jsou Brejcha a Knejzlík, se kterými pro podzimní část nemůžeme počítat. Naopak se do přípravy zapojili navrátilci Kříž (Turnov) s Krčmářem (Dobrovice), bývalí dorostenci Krejčík a Wendler, po dlouhodobém zranění začal Henzl. Zkoušíme také nové tváře, kterými jsou Jeník (Příbram) a Šolc (Liberec). Dále jednáme o příchodu několika dalších hráčů, měli by to být borci do základní sestavy.

Na hřišti je také přítomen Josef Csaplár, nový sportovní ředitel. Jak zatím funguje vzájemná spolupráce?

Josef je velmi erudovaný člověk, který už toho má hodně za sebou. Pohyboval se nejen v českém fotbale, ale působil také v Polsku, Anglii, Emirátech nebo Řecku. V našem klubu by měl zavést jednotnou metodiku, řekl bych až takovou „nečeskou“. Trávíme spolu hodně času a to jak na hřišti, tak i v kanceláři. Neustále tak vstřebávám jeho vytyčený směr, kterým se v Arsenalu vydáme od Áčka až po nejmladší přípravku.

Máte za sebou přípravný zápas proti Dukle, který jste prohráli 1:2. Jak ho hodnotíte?

Měli jsme za sebou první týden přípravy. V utkání jsme si chtěli ověřit, zda hráči dokážou přenést trénované věci do zápasu. Něco se povedlo víc, něco míň. Ale měli jsme vyšší držení míče, více zakončení, druhou půli jsme strávili víceméně na polovině soupeře, nikam jsme necouvali. To je směr, kterým se chceme ubírat.

S kým budete ještě hrát?

V sobotu 20. července nás čeká Turnov, poté hrajeme ve středu 24. července v Mimoni proti Benešovu. V sobotu 27. července nás čeká německý Neugersdorf a na generálku jsme si pozvali v sobotu 3. srpna Příbram. Vesměs budeme hrát před domácími fanoušky.

Budete mít v přípravě něco speciálního?

Neřekl bych. Možná je pro některé hráče novinkou, že nepolykají kilometry v lese nebo na dráze, ale veškerý tréninkový proces probíhá na hřišti s míčem. Tak to bylo i minulou sezónu a myslím, že se nám to osvědčilo.

Na co se budete nejvíce zaměřovat?

Máme dané principy naší hry, takže se zaměříme na to, aby je postupně vstřebávali hráči a získali tak potřebné automatismy. Chceme se v sezoně prezentovat stylem hry, který bude bavit naše příznivce a přinese nám také úspěch.

Jaké ambice si dáváte do nové sezony?

Loni jsme měli jako nováček jasný cíl, což byl záchrana soutěže. Letos už budeme chtít hrát určitě výš a nastavenou laťku neustále zvyšovat. Podmínky k tomu se začínají tvořit.

Jsou všichni hráči zdravotně v pořádku?

Bohužel se nám hned druhý trénink zranil Vojta Kříž, který si musí dát dvoutýdenní pauzu. U ostatních se projevují jen drobné šrámy, na které většinou stačí den dva klid. Jak už jsem říkal, tak dlouhodobě nám budou chybět Brejcha s Knejzlíkem.