Pane trenére, sehráli jste pět přátelských zápasů. Jak je zpětně hodnotíte?

Měli jsme tam tři soupeře z naší třetiligové skupiny. Proti Velvarům a liberecké rezervě jsme předvedli dobrý výkon a sehráli vyrovnanou partii. Proti Ústí nad Labem jsme drželi krok zhruba 70 minut. Pro nás to bylo dobré měřítko a ukázalo nám to, co bude třetí liga obnášet. Předvedli jsme poměrně dobrou obrannou fázi, ovšem směrem do útoku jsme byli neškodní. Velvary a Ústí má zkušenější tým, oba celky byly silnější v kombinaci.

Ještě tam byla porážka 0:4 s Turnovem a v generálce remíza 2:2 proti ústecké rezervě, která hraje krajský přebor…

Proti Turnovu dostali šanci dorostenci, hráči na zkoušku a kluci, co se vrátili z hostování. Věřím, že kdybychom byli v plné palbě, dopadlo by to jinak. Generálka nám nevyšla. V prvním poločase tam bylo několik šancí, ale bez výsledku. Pak jsme vyrobili dvě hrubky v rozehrávce, které soupeř potrestal. Cením si toho, že kluci dokázali smazat dvoubrankovou ztrátu a v závěru měli další šance. Soupeř sice hraje krajský přebor, má ale svou kvalitu a dobře nás prověřil.

V generálce se pod oba góly podepsal brankář Král, českolipská jednička. Nemůže to ohrozit jeho pozici?

Michal je dlouholetou oporou. Ty chyby vyplynuly z určité nekoncentrovanosti. Svou pozici má pevnou, pořád v něj věříme. Na záda mu ale šlape mladý Filip Machač, který ale musí nasbírat zkušenosti.

Trenéři často výsledky v přípravě neřeší. Jak jste na tom vy?

Říká se, že kdo v přípravě vyhrává, tak málo trénuje. Samozřejmě jsme ty zápasy chtěli vyhrát, to je jasné. Na 90 procent to vypadá, že budeme hrát ve středu MOL Cup proti Turnovu. Věřím, že tady zvítězíme, postoupíme a dobře se naladíme na třetiligový start.

Jak jste byl celkově spokojený s letní přípravou?

Všechno klapalo. Kluci dobře makali. Ačkoliv chodí do práce, zvýšili jsme počet tréninkových jednotek. Nějaké drobné problémy, třeba jsme dlouho nemohli na vlastní hřiště a museli jezdit po okolí. Ale to byla opravdu drobnost.

Protočil jste opravdu hodně fotbalistů. Jak vypadá aktuální kádr?

Za čtyři týdny jsme protočili 37 hráčů, teď jich máme 20. Co se týče nových hráčů, tak je tady Brejcha z Mladé Boleslavi, Beránek z Vlašimi. Staronovými hráči jsou Jirka Ješeta z Liberce a Denis Pajkrt z Varnsdorfu. Z Německa se vrátil brankář Tonda Kadlec, který bude i trenérem gólmanů. Na zkoušku tady pak byli mladí hráči, dorostenci a nebo třeba kluci z Vilémova. Kvalitou ale nepřevyšovali, takže jsme je poslali zpátky. Nemělo by smysl, aby tady seděli na lavičce a neměli potřebnou minutáž.

Kromě Dvořáka už nikdo neodešel?

Ne, jen nás trápí zranění. Mimo je zatím Henzl s Blažkem, drobné problémy má klíčový útočník Halbich. Spíše to vypadá, že budeme na začátku soutěže oslabení.K výraznému posílení kádru jsme se nedopracovali.

Jak bude vypadat poslední týden přípravy?

Díky tomu, že bychom měli ve středu hrát ten pohár, tak jsme to museli změnit. Po generálce jsem dal klukům dva dny volno. Pak už to budeme směrovat na první mistrovský zápas v Brozanech. V přípravě jsme hodně gólů dostávali a málo dávali. Takže zlepšit musíme všechno.

Na začátku soutěže máte těžký los, když ze čtyř zápasů hrajete hned třikrát venku – v Brozanech, Kolíně a Velvarech…

Ideální by bylo, všechny čtyři zápasy vyhrát. Realita bude jiná, každý bod pro nás bude dobrý. Jsme nováček, cílem je záchrana. My se budeme snažit na hřišti předvést maximum, záleží na tom, co nám soupeři dovolí.

Kdo je podle vás největším favoritem na postup do druhé ligy?

Útok na postup do druhé ligy vyhlásilo Ústí nad Labem, to je asi největší favorit. Nahoře určitě budou hrát Velvary, silné budou Brozany nebo Kolín. Těžko říct, jak k tomu přistoupí prvoligové rezervní týmy. Dohromady tam máme šest béček, zbytek jsou samé zkušené celky.

Změnil se také čas výkopů vašich domácích zápasů. Třeba první tři hrajete v pátek v podvečer. Proč?

Páteční zápasy jsou nápadem vedení. V minulosti se to osvědčilo, cílem je přilákat více lidí. Pak hrajeme už v sobotu, ale opět odpoledne a ne dopoledne, jak bylo zvykem. To byl zase tak trochu můj nápad. Podle by se měl hrát fotbal prostě odpoledne.