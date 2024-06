Zdroj: youtube.com

Záchrana se povedla, skončili jste patnáctí. Na deváté místo jste ale ztráceli čtyři body. Jak to celé hodnotíte?

Do třetí ligy jsme vstupovali jako nováček, jednoznačným cílem pro letošní rok byla záchrana. Takže úkol jsme splnili. Samozřejmě jsme během jara pošilhávali po lepším umístění. Vlastně stačilo poslední zápas v Chlumci vyhrát a skončili jsme devátí, což by bylo po těch jarních nervech skvělé.

Závěr byl nakonec hodně hektický, museli jste čekat na výsledek Varů z vedlejší skupiny…

Věděli jsme, že nám v Chlumci stačí bod. My ale chtěli vyhrát a šli jsme si za tím. Zápas jsme měli skvěle rozehraný, vedli jsme 2:0 a soupeře přehrávali. Pak přišla nešťastná červená Omona, což změnilo průběh zápasu. Hráli jsme skoro hodinu oslabení, přesto jsme si vytvořili několik možností vstřelit gól. Bohužel jsme závěr nezvládli a domácí utkání otočili. Ale byli jsme celkem v klidu, průběžné skóre z Českých Budějovic jsme znali, tak nás mohl mrzet jen ten náš ztracený zápas.

V závěru soutěže začal vítězit Hradec B a Teplice B, tedy týmy, které se s vámi praly o záchranu. To vás asi moc nepřekvapilo…

Nepřekvapilo. Je to tak nastavené. Ligová béčka vždy, když jim během soutěže teklo do bot, hojně posílila a v závěru soutěže to platilo dvojnásob. Ale je to pochopitelné, nikdo nechce sestoupit. Poslední měsíc jsme byli několikrát skoro zachráněni, ale nakonec dopadly výsledky ostatních zápasů jinak, než by nám vyhovovalo. Já ale klukům pořád zdůrazňoval, že nám nikdo nepomůže, že si to musíme uhrát sami.

Co se v sezoně povedlo a co se naopak nepovedlo?

Povedla se záchrana, to bylo nejvíc. Myslím, že kluci udělali za ten rok velký posun. V tréninku makali naplno, v zápasech nabrali ligové zkušenosti, což se v další sezóně bude hodit. Samozřejmě je co zlepšovat. Jako první mne napadá střelecká produktivita. Na jaře jsme si vytvořili dostatek šanci, jen s tou koncovkou byl někdy problém, při lepším řešení jsme mohli být v klidu daleko dřív.

Jaký program má v současné době A tým?

V tomto týdnu jsme se ještě sešli k tréninku a individuálním pohovorům, nyní už kluci čerpají zasloužené volno.

Budete i v dalším roce trenérem České Lípy?

Ano, budu pokračovat. Od 1. července nastoupí v Lípě nový sportovní ředitel, který bude mít veškeré pravomoce a zodpovědnost za sportovní úsek klubu. Vím, že na místo trenéra měl několik kandidátů, měli jsme spolu dlouhou debatu. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a budu moci v klubu pokračovat.

Můžete prozradit, jestli budou nějaké změny v hráčském kádru?

Hostování končí Davidu Halbichovi (Lindava), Simonu Omonovi (Varnsdorf) a Matyáši Stružinskému (Ústí n. L.). S těmito hráči tedy pro letní přípravu nepočítáme. Naopak by se měli vrátit Vojtěch Kříž (Turnov) nebo David Krčmář (Dobrovice). O dalších příchodech zatím jednáme, určitě ale zapojíme do týmu některé naše dorostence, minimálně Patrika Krejčíka a Josefa Wendlera.

Co záchrana znamená do dalších sezon?

Už bylo několikrát prezentováno, že Lípa nechce působit v ligových soutěžích jen epizodně. Prioritou tedy bylo letos soutěž udržet, v dalších letech se chceme nadále posouvat tak, aby naši skvělí fanoušci mohli vídat čím dál lepší výkony Arsenalu.

Co říkáte na váš B tým? Jasný postup z B třídy, k tomu finále krajského poháru. Dobrá vizitka, viďte?

Ano. Aby béčko dávalo v klubu smysl, je potřeba neustále zvyšovat jeho úroveň. Měli by tam dostávat příležitost naši vycházející dorostenci tak, aby se seznámili s kopanou dospělých a posléze třeba přešli do vyšších soutěží. Ať už u nás nebo v okolí. Také by mělo béčko sloužit k tomu, aby zde získali zápasovou minutáž méně vytížení hráči áčka. Takže letošní postup i finálová pohárová účast plně zapadá do nastavené klubové koncepce.

Získali jste status klubové akademie. Také dobrá zpráva.

Mládež jde v Lípě postupně nahoru. Zásluhu na tom měl v poslední dekádě zejména Karel Machač, vybudoval to zde doslova z popela. Letos hrají všechny naše mládežnické týmy od U 12 do U 19 republikové soutěže a jsme zajedno, že ve vzestupu chceme nadále pokračovat. Budeme pro to i vytvářet co nejlepší podmínky.

Kdy začnete s letní přípravou?

Letní příprava nám začne v pondělí 8.července, mimo tréninkových jednotek absolvujeme i několik přípravných zápasů. Třeba s Duklou Praha, Neugersdorfem, Turnovem nebo Benešovem.

Jak si od fotbalu odpočinete?

Od fotbalu si odpočinu na rodinné dovolené u moře. Po tom hektickém jaru už se moc těším, budu deset dní jen se svými nejbližšími. Ale jak se znám, stejně už budu přemýšlet o následující sezóně.