Pane trenére, jak zatím hodnotíte vstup do jarní části soutěže?

Dospělý fotbal se hraje na výsledky a na body, z tohoto pohledu jsem zklamaný. A myslím, že nejen já. Až na první poločas v Teplicích nebyly naše výkony špatné, reálně nám ale chybí čtyři až šest bodů. Pak bychom mohli být všichni spokojeni.

O čem vypovídá fakt, že jste sebrali body velkým favoritům? Remizovali jste s Velvary i Zápy.

Jednalo se o první a druhý tým tabulky. Zrovna jsem v týdnu v kabině říkal klukům, že pokud to přirovnám k první lize, je to jako by třeba Zlín doma remizoval se Slavií a Spartou. Určitě by byli spokojení. No a my jsme po těch zápasech spíše rozpačití, všichni jsme cítili, že bod byl v obou utkáních vlastně málo.

Na jaře se trápíte v koncovce. Co s tím? Věnujete se tomu speciálně na tréninku?

Vylepšili jsme obrannou fázi, ale s koncovkou se trápíme pořád. Na tréninku se tomu samozřejmě věnujeme, ale každý kdo hrál fotbal asi potvrdí, že dát gól při tréninku nebo v zápase je velký rozdíl. Šancí si ale i v mistrovských utkáních vytvoříme celkem dost. Věřím, že už brzy to odšpuntujeme a začne nám to tam padat.

Právě pomoct do ofenzivy přišel útočník Simon Omon z Varnsdorfu. Jak se vám jeví? Do šancí se dostává…

Na prvních trénincích nás doslova ohromil. Je silný při hře zády k bráně, dokáže uhrát i těžké míče, nebojí se hrát jeden na jednoho a proměňuje skoro každou šanci. Při zápasech své gólové předpoklady zatím nenaplnil, ale o tom už jsem mluvil.

Jak vnímáte boj na konci tabulky, aktuálně jsou poslední Přepeře.

Letos je třetí liga strašně vyrovnaná, doslova každý je schopen porazit každého a rozhodují někdy i malé detaily. Nebudu lhát, že na tabulku nekoukám. Je jasné, že v našem postavení sleduju i výsledky všech ohrožených mužstev, ale my se nemůžeme spoléhat na ostatní a musíme si to uhrát sami. Jsem ale rád, že už jsme prokázali, že se můžeme měřit s každým. Teď už jen musíme posbírat dostatek bodů.

Kolem vás v tabulce jsou také prvoligové rezervy. Nebojíte se, že když půjde do tuhého, budou se posilovat?

To se děje pořád, i my už jsme to párkrát zažili. Ale je to pochopitelné, nikdo nechce sestoupit a u ligových béček to platí obzvlášť. A pokud jim teče do bot, dá se vždy čekat jejich výrazné posílení.

Zdroj: Deník/František Bílek

Necítíte nějaký tlak od vedení na svou pozici? Takže - netřese se pod vámi židle?

Měla by? Já nevím, to se asi musíte zeptat spíše toho vedení. Já nepotřebuju na sebe nějaký tlak, snažím se pořád dávat fotbalu maximum a myslím, že to tak máme všichni v našem klubu. Proto věřím, že se nám náš společný cíl podaří splnit.