Českolipští fotbalisté chtěli letos hrát v horní polovině tabulky, realita je ale jiná. Arsenal v pěti zápasech vydoloval pouhé čtyři body a krčí se na čtrnáctém místě tabulky. Navíc má nejhorší obranu v soutěži.

„Je to tak, Pavel Hradiský byl odvolán z funkce hlavního trenéra našeho A týmu. Bude však v klubu nadále pokračovat jako šéftrenér naší mládeže,“ prozradil Deníku Pavel Šimoník, předseda klubu.

Arsenal vstoupil do sezony dvěma porážkami, vyfasoval například debakl 0:5 v Ústí nad Labem. Pak však v MOL Cupu vyřadil Kolín, vzápětí doma porazil Most a přivezl bod z Mladé Boleslavi. Naposledy ale vyhořel v Chlumci nad Cidlinou, kde prohrál 1:4.

„Jsem rád, že jsme vyřadili Kolín a porazili Most. Začalo to vypadat dobře. Hráči by ale měli za trenéra bojovat, jak se říká. Jenže právě ta bojovnost nám tam letos chybí,“ přiznal Šimoník.

Třetiligový Arsenal tak dočasně povede Josef Csaplár, který přišel do České Lípy letos v květnu na post sportovního ředitele. „Je to jen dočasné, snažíme se najít náhradu. Konkrétní nebudu. Nějaké tipy máme, ale moc volných trenérů není. Bude to hodně složité,“ poznamenal.

Česká Lípa letos vsadila na nový herní styl, hodně se tlačilo na herní projev. Body ale nepřicházejí. „Hlavně v obraně jsme hodně naivní, děláme tam hrubé chyby. Často dostáváme góly středem hřiště. To je špatně. Když pak na druhou stranu vidím, kolik branek nám dává Matěj Šimon, tak je to neskutečné. Je ale potřeba něco změnit,“ zdůraznil předseda.

Severočeský tým má stále čas doplnit kádr. „Ještě je čas na to, někoho přivést. Uvidíme, zda se něco podaří,“ dodal Šimoník.

Pavel Hradiský převzal Arsenal v červnu 2023, v minulé sezoně s ním v roli nováčka vybojoval záchranu ve třetí lize.