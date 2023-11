Podzim jste zakončili na jedenáctém místě. Jak tedy první polovinu sezony hodnotíte?

Naším cílem je v letošním roce záchrana, takže umístění po podzimu bereme. K úplné spokojenosti nám však tři, čtyři bodíky chybí. Na druhou stranu jsem rád, že jsme se vlastně po celou dobu drželi mimo sestupových pozic a postupně se náš výkon dařilo posouvat.

Zdroj: Arsenal Česká Lípa

Poslední zápas se moc nepovedl, Chlumci jste podlehli doma 0:3. Jak to ještě zpětně hodnotíte?

Všichni jsme chtěli v posledním zápase uspět a jít tak do zimní přestávky s určitým bodovým polštářem. Bohužel jsme hned po půl minnutě inkasovali a těžko se do zápasu dostávali. Škoda, že nám rozhodčí neuznali brzký vyrovnávací gól pro ofsajd, který nebyl. To by kluky jistě nakoplo. Takto si zkušený soupeř své vedení hlídal a využíval naší otevřenější obrany k jeho navýšení.

Dařilo se vám daleko více doma, než venku. Čím to?

Doma jsme se utkávali převážně s týmy ze spodní poloviny tabulky, kdežto venkovní utkání jsme hráli většinou u celků z jejího čela. Kolikrát jsme v zápasech naše hostitele v poli i přehrávali, ale rozhodovalo se v obou šestnáctkách, kde si ostřílené domácí týmy věděly rady.

V průběhu sezony docházelo ještě ke změnám v kádru, odešel například Havel zpět do Vilémova. Slyšel jsem, že by se měl vrátit. Je to tak?

Patrik v průběhu sezóny sám přišel s tím, že zvýšené tréninkové i zápasové nároky ve svém věku už nedává a že by se rád vrátil do Vilémova. Nepředpokládám tedy, že by nyní změnil názor a chtěl se zpátky do České Lípy.

Jak bude vypadat zimní příprava?

Po skončení mistrovské soutěže dostali hráči týden volno a nyní je čeká ještě měsíční meziblok, ve kterém budeme trénovat třikrát týdně a sehrajeme i tři přípravná utkání. Po Novém roce se sejdeme poprvé v pondělí 8. ledna, čeká nás osm týdnů přípravy v domácích podmínkách, vždy čtyři tréninkové jednotky týdně a o víkendech zápasy. V lednu to bude konfrontace s divizními soupeři jako Hřebeč, Sokolov, Štětí a mezinárodní klání s Drážďany. V únoru nás pak prověří soupeři z druhé skupiny třetí ligy jako Bohemians B, Admira a Motorlet. Generálkou na mistrovské boje bude střetnutí s druholigovým Varnsdorfem. Vše kromě Admiry odehrajeme na domácí umělé trávě.

Byl ten půl rok náročný pro vás jako pro trenéra?

V létě jsem šel vlastně trošku s kůží na trh. Mužstvo nebylo úplně konsolidované, v přípravě se nám tu protočilo na 35 hráčů. Museli jsme zvýšit četnost i intenzitu tréninkových jednotek, moc se nám nedařilo v přípravných utkáních, čekal nás velmi těžký los na začátku soutěže. Věřil jsem ale cestě, po které jsem chtěl s klukama jít a jsem rád, že se přidali. Není to pro ně vůbec jednoduché, většina z nich dojíždí, trénujeme po práci v podvečer, takže domů k rodinám se skoro každý den vrací až v pozdních hodinách. Ale mají fotbal rádi a jsou ochotní pro něj něco obětovat. Já jim tak potom rád vytvářím nezbytný trenérský servis a společně můžeme pracovat na jejich dalším rozvoji.

Jak na vás zapůsobila kvalita ostatních týmů ve třetí lize?

Česká fotbalová liga je specifická a náročná soutěž, hrají zde týmy plné bývalých ligových hráčů a pak juniorky, u kterých nikdy nevíte, v jakém složení nastoupí. Z tohoto pohledu je těžké předvídat. V každém případě je prozatímní prvenství Velvar zasloužené, protože jsou zkrátka nejfotbalovější. Jejich styl hry je mi velmi blízký. Pak jsou tu týmy jako třeba Zápy nebo Most, které vynechávají nějakou větší mezihru, jsou velmi důrazní ve vápně a to jim také přináší úspěch. Zkrátka je to pestrá soutěž, kde nad kvalitou hry převažuje výsledek, možná i proto většina béček okupuje spodní příčky tabulky.

Co kádr? Budete se třeba snažit posílit?

Na posílení nyní usilovně pracujeme, rádi bychom přivedli čtyři až pět nových hráčů, ideálně do každé řady alespoň jednoho. Měli by to být ale hráči do základu a ne jen na rozšíření kádru, ten je početný dost. Co se týče odchodů, do svých mateřských klubů se vracejí Penc (Varnsdorf) a Beránek (Vlašim). Absolvují tam přípravu a pak se uvidí. U nás mají oba každopádně nadále dveře otevřené. Černý projevil zájem o návrat do Ústí s následným přechodem do Brozan. Další hostující hráč Brejcha má zájem tu působit i na jaře, zde vedeme jednání s Mladou Boleslaví.

Jak se vám hrálo proti prvoligovým rezervám? Často je tam otazník, s jakou sestavou nastoupí.

To je pravda. Hlavně, když jim začíná téct do bot, hojně se posílí. My to tak trochu odnesli v Mladé Boleslavi, kde zejména náš odchovanec Ladra byl hodně rozdílový a přispěl tak k naší jediné porážce s ligovým béčkem. Teplice a Hradec jsme porazili, s Pardubicemi, Jabloncem a Libercem jsme se rozešli smírně, takže bilanci i výkony proti rezervám můžu hodnotit pozitivně.

Vnímal jste zvýšený zájem diváků a veřejnosti o fotbal v České Lípě?

Česká Lípa byla vždy fotbalové město. Bohužel si fanoušci za posledních 40 let museli prožít řadu turbulentních období, kdy se zde hrála dvakrát i druhá nejvyšší soutěž, ale také se zde třeba nehrálo vůbec. Byl bych rád, kdyby se zdejší fotbal stabilizoval dlouhodobě minimálně na třetiligové úrovni. Fanoušci by si to určitě zasloužili, i když třeba CL Pivosi fandí pořád skvěle, ať už Lípa hraje kraj nebo ligu.

Jak budete odpočívat od fotbalu? Těšíte se na Vánoce?

Ano, moc. Během roku se vše točí hlavně kolem fotbalu, starší syn hraje juniorskou Bundesligu v Drážďanech, mladší žákovskou ligu v Liberci. Takže rodinné výlety jsou většinou spojené se zápasem nebo turnajem jednoho z nich. Nyní se během svátků sejdeme na delší čas všichni společně doma a největší radost z toho bude mít určitě moje úžasná manželka. Kromě klasických vánočních aktivit se těším, že jako již tradičně vyšlápneme s rodinou a našimi nejbližšími přáteli několik vrcholů malebných Lužických hor, kde žijeme.

Radost vám asi dělá váš rezervní tým, který jasně vede I.B třídu. Jste spokojený s tím, jak oba celky spolupracovaly?

Vzhledem k tomu, že za béčko chodili pravidelně hráči z áčka, jsem vše bedlivě sledoval. Jsem rád, že rezerva vede s přehledem svou soutěž, rádi bychom, aby postoupila výše. Jen budeme ještě její působení muset vyladit, aby naplno zapadalo do klubové koncepce. Smyslem béčka je poskytovat potřebnou minutáž nevytíženým hráčům prvního mužstva a pomoci s přechodem končících dorostenců do dospělého fotbalu. Velkou radost mám také z naší mládeže, od léta máme všechna žákovská i dorostenecká družstva v divizních soutěžích, kde si vedou víc než obstojně. Věřím, že i díky zlepšujícím se podmínkám a stále kvalitnějšímu trenérskému obsazení půjde naše mládež ještě více nahoru. To by byla ta nejlepší zpráva pro celý českolipský fotbal.