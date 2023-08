/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ani ve druhém venkovním zápase nebodovali. Fotbalisté České Lípy prohráli v Kolíně 0:3 a čekají tak na první bod ve třetí lize.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Česká Lípa | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Jednoduchý zápas to nebyl. Byl to navíc zápas s nováčkem, takže jsme moc nevěděli, co čekat,“ řekl útočník Kolína Dominik Veselý.A byl to právě on, kdo zařídil otevření skóre. Ve 13. minutě sklepl hlavou Vondráčkovi, ten našel vpravo Bredu, který vybídl před prázdnou bránu zpět Veselého – 1:0.

Na druhý gól si 190 přítomných diváků muselo počkat do 36. minuty. Po rohovém kopu Soběslav efektní patičkou přiklepl míč Neubergovi, který si na přední tyči už věděl rady – 2:0. Hosté občas vystrčili růžky, zbraň na obranu Kolína však nenašli.

Po změně stran se na dramatické okamžiky čekalo poměrně dlouho. Rušno začalo být až v závěru zápasu. Fanoušky ze sedaček zvedl v 84. minutě po Vondráčkově přiťuknutí Veselý, který nekompromisní ranou zvýšil na 3:0.

V posledních vteřinách se o slovo přihlásili i hosté, ale brankář Tůma při ostré premiére v dresu Kolína udržel čisté konto. „Je to úžasný vstup do sezony. Líp jsem si to ani nepředstavoval,“ uvedl Dominik Veselý.

„Zasloužené vítězství Kolína. Děláme dětské chyby, musíme si na třetí ligu zvyknout, na to její tempo. Zápasy se rozhodují ve vápnech a tam nejsme důrazní, v útočném ani obranném. Ve druhém poločase Kolín už vedl 2:0, pak 3:0 a byla to nějaká udržovaná. My se tam přesto nedostali. I když to vypadalo vyrovnaně, výsledek hovoří za všechno,“ řekl po utkání asistent České Lípy Jiří Štajner.

Sparta Kolín - Arsenal Česká Lípa 3:0 (2:0)

Branky: 13. a 84. Veselý, 36. Neuberg. R: Vít. ŽK: 2:3, 90. diváků.

Kolín: Tůma – Soukup, Neuberg, Soběslav, Hakl – Milec – Trýzna, Breda (90. Koutský), Čapek (90. Drobnyi), Vondráček (84. Slavík) – Veselý (90. O. Sodoma).

Česká Lípa: Král – Baláž, Vít, Beránek, Bulejko (46. Verner) – Havel (74. Valta) – Ješeta, Brejcha, Kazda (64. Žižka), Pajkrt (64. Nosek) – Šimon (79. Kříž)