Mechanik a seřizovač elektrotechnických zařízení m/ž Hledáme šikovného člověka do našeho týmu Krofian CZ! Co u nás budete dělat? Samostatně zapojovat elektrorozvody strojů a zařízení dle výkresové dokumentace. Samostatně seřizovat a oživovat elektrické funkce strojů a zařízení dle předepsaných postupů. Budete provádět základní mechanické činnosti spojené s úkolem. Co očekáváme od našeho nového kolegy? SŠ/SOU vzdělání. Odbornou způsobilost 50/78 Sb. Samostatnost, vyzrálost a smysl pro zodpovědnost. Výhodou jsou zkušenosti se zapojováním automatických a robotických zařízení. Znalost výkresové dokumentace. Orientaci v pneumatický systémech a základní orientace v elektromechanice. Řidičský průkaz skupiny B Co pro Vás máme my? Perspektivní a zajímavou práci ve stabilní, energické české společnosti. Kontakt s nejnovějšími technologickými novinkami Pravidelnou zpětnou vazbu od nadřízeného. Systém zaměstnaneckých benefitů. První kontakt pouze emailem., 25 000 Kč

