Hned v prvním zápase pod taktovkou 61letého Csaplára Arsenal zvládl, porazil doma Živanice. Pak ale přišly dvě porážky – 0:4 proti Liberci B a naposledy doma 1:2 proti Jablonci B. „Zápas jsme zvládli herně. Bohužel rozdíl mezi hrou a výsledkem je zatím odlišný. Výsledky jsou samozřejmě smutné, musíme se ale radovat z toho, jak vypadá hra v našich složitých podmínkách. Musíme se s tím naučit žít,“ přiznal rodák z Ostrova nad Ohří.

Na sever Čech přišel na začátku června, stal se sportovním ředitelem. Už třetí zápas si k tomu ale „přibral“ post hlavního trenéra. „Tuhle pozici si užívám. Já si vlastně 50 let dovoluji určitý luxus. Žiju si svůj život bez ohledu na to, co mi kdo doporučuje. Platí to i o fotbale. Neztratil jsem vášeň pro fotbal, dokonce se ani nezmenšila. V České Lípě mě to naplňuje, akorát jste mě chytl v autě, zrovna tam jedu. Máme tady sice menší neúspěchy, ale energie mám stále dost. Nechci spekulovat o tom, jak dlouho bude na pozici trenéra. Aktuálně si prostě užívám obě funkce,“ má jasno bývalý trenér Slavie, Liberce, Příbrami nebo Zlína.

Je jasné, že fotbalový klub v České Lípě ho aktuálně stojí ještě více času. „Mě to vůbec nevadí. Vemte si, že jsme v sobotu hráli doma s Jabloncem, byl jsem na hřišti skoro celý den. V neděli v deset ráno jsem tam byl znovu a koukal na mladší a starší žáky. Večer jsem byl v Liberci na zápase proti Bohemce. Potom jsem si pustil sestřihy Bayernu, Realu nebo Barcelony,“ zapáleně popsal svůj uplynulý víkend.

Co naplat, herní krásu Arsenalu kazí laciné a hloupé chyby, které soupeři trestají. Ukázalo se to právě v poslední zápasech proti prvoligovým rezervám. „Ty chyby u nás přetrvávají. Za sebe můžu říct, že bych přál hráčům, fanouškům i vedení klubu, aby se naše hra konečně přetavila ve výsledky. Já rozhodně nechci hrát tak, jak to u nás předvedl Jablonec. Z jeho strany to byl antifotbal. Tenhle svět mě opravdu nezajímá,“ zdůraznil.

Csaplár samozřejmě vnímá jistou nevoli fanoušků se současnými výsledky Arsenalu. Sám přiznává, že by byla chyba jistému tlaku podlehnout a změnit svůj pohled na fotbal. „Nedávno jsem debatoval s jistým moudrým člověkem. Bavili jsme se o tom, kolik musí mít trenér mentální, etické a sportovní síly a energie, aby těm kecům nepodlehl. My tady nechceme hrát antifotbal a dělat pouze výsledky. To není prostě moje DNA. Takhle neumím a ani nechci přemýšlet. S hráči se o tom neustále bavím. Nikdo z toho nemá radost, ale měnit to nechci. Drtivá většina trenérů je pod stejným tlakem a bohužel tomu podlehne,“ zakroutil hlavou.

Důsledek toho pak zkušený fotbalový expert vidí například ve stavu současné české reprezentace. „Naše česká reprezentace je výsledkem toho, jak u nás vnímáme fotbal. Všichni tady řešíme výsledek, tabulku a určitý ranking. Pak vidíme náš nároďák na EURU, nebo jeho vystoupení v Gruzii. Přesně tohle říkám našim majitelům,“ konstatoval.

Josef Csaplár hodnotí porážku v Liberci. | Video: FK Arsenal Česká Lípa

Podle Csaplára musí českolipský fotbal nalézt určitou harmonii v herních výkonech a konečném výsledků. „Dal bych vám srovnání pohledu na fotbal v západním světe a naší republice. V Čechách je to diametrálně odlišné. Posledních dvacet let jsme se zúžili k tomu, že to prostě hrajeme na ten výsledek. Máme tři body, jásáme, prohráli jsme a smutníme. Fotbal je potřeba vnímat multikomplexně. Musí mít pozitivní dopad na společnost. Jak výchovně, tak kulturně nebo sociálně. My se opíjíme úspěchy českých klubů v evropských pohárech. Je ale potřeba udělat rozbor, kolik tam je cizinců a kdo v těch klubech rozhoduje o kvalitě hry. Vím, že se nám tady hromada lidí směje. Ale jak už jsem řekl, mám určitou DNA a podle toho se řídím,“ vysvětlil.

Na závěr se Josef Csaplár ještě vyjádřil k odchodu Jiřího Štajnera. Bývalý vynikající fotbalista, který odehrál několik úspěšných sezon v německé Bundeslize, skončil na pozici asistenta trenéra a přijal nabídku jako hlavní kouč divizního Turnova.

„Tady to bylo hlavně o komunikaci. Jirka za mnou přišel a řekl, že z Turnova odvolali Pepu Petříka. Zeptal se, jak to vidím. Jasně jsem mu řekl, že se musí rozhodnout sám. Jirka tu strávil pět let, musíme mu poděkovat za jeho služby. V Liberci jsem s ním kdysi zažil úžasné chvíle. Má zkušenosti a jeho pohled na fotbal je hodně cenný. Teď jde prostě jinou cestu, kterou si vybral. Říkal jsem mu, že kdyby cokoliv potřeboval, může se ozvat,“ dodal Josef Csaplár.