Před půl rokem odešel do pražského Motorletu, jenže na začátku letošního roku se vrátil zpět do Arsenalu. „V Motorletu jsem se necítil v herní pohodě a postupně jsem přicházel o chuť k fotbalu,“ přiznal Dvořák v rozhovoru pro Deník.

Míro, po půl roce jste se vrátil do České Lípy. Proč?

Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že angažmá v Motorletu se nepotkalo s očekáváním, které jsem od toho měl. Ke konci podzimu jsem moc nehrál a trošku mi to vzalo chuť do fotbalu. Věděl jsem, že pokud se v Motorletu něco nezmění, budu hledat jinou variantu. Vlastně už na podzim mě několikrát kontaktoval pan Hejna z České Lípy, zjišťoval jaká je moje situace a jestli bych se nechtěl vrátit. Určitě to byl zájem ze strany České Lípy a také parta, která se mi už v létě neopouštěla lehce a když teď byla možnost se vrátit, vlastně jsem ani neváhal.

Arsenal mezitím postoupil do třetí ligy. Změnil se nějak herní styl?

Myslím si, že herní pojetí je dost podobné. Chceme se prezentovat kombinační hrou, v divizi to bylo podobné. Samozřejmě, že úroveň soutěže je trošku někde jinde, s tím souvisí i určitá obměna kádru. Většina kluků tady však zůstala spíše se kádr doplnil o zkušenější hráče, kteří právě se třetí ligou mají zkušenosti.

Lípu vede trenér Pavel Hradiský, který přišel před novou sezonou. Jak se vám pod ním pracuje?

Myslím, že ve spolupráci není žádný problém. I když jsme oba dost spojení s Českou Lípou, jako trenéra potkávám pana Hradiského poprvé. Máme stejný pohled na to, co chceme pro českolipský fotbal udělat a na tom pracujeme. Libí se mi styl, kterým chce hrát a také emoce, které do trénování dává.

Na jaře jste zatím odehráli dva domácí zápasy, ze kterých máte dva body. Jak to hodnotíte?

Všichni cítíme, že dva body po dvou domácích zápasech je málo. I s ohledem na průběhy obou zápasů si myslím, že měly být minimálně čtyři. Důležité je pro nás, že ani v jednom zápase jsme herně nepropadli a vytvořili si i dost gólových příležitostí. Když je začneme proměňovat, přijdou i body. Jako úplné zklamání to ale nebereme, neprohráli jsme a jdeme dál.

Jak se vám líbí úroveň třetí ligy?

Myslím si, že obě skupiny mají společné to, že každý může porazit každého. Platilo to na podzim ve skupině A, kde jsme hráli s Motorletem a jsem přesvědčený, že to platí i pro skupinu B.

Tak trochu se mluví o tom, že se zvedá divácký zájem o fotbal v České Lípě, sám trenér Hradiský říkal, že by byl rád, kdyby chodilo ještě více lidí. Je to podle vás možné?

Myslím, že zájem se zvýšil postupem do třetí ligy. Zájem a podporu diváků vnímáme pozitivně a budeme se snažit je nezklamat a jejich zájem zvyšovat. Určité kroky dělá i samotný klub. Ať už prací na sociálních sítích nebo i plánovanou rekonstrukce stadionu.

Když jste odcházel do Motorletu, byl jste v Lípě kapitánem. Teď má pásku Honza Filip. Nemrzí vás to?

Určitě ne. Myslím si, že je páska na správném místě. Navíc moje role se moc nezměnila, nemám problém vzít zodpovědnost na sebe a Honzovi se snažím pomáhat. Je o kousek starší, zkušenější a navíc mě ve Varnsdorfu i trénoval. Není povolanější člověk.

Trenér Arsenalu o návratu kapitána, volbě jedničky nebo divácké metě

Teď hrajete proti teplickému béčku, které je v tabulce poslední. To bude hodně důležitý zápas…

Pro nás se asi nic nemění, budeme chtít hrát stejný fotbal jako do teď, možná s lehkými změnami, ale ty už nechám na trenérovi a v kabině. Pojedeme do Teplic vyhrát, i když víme, že nás čeká těžké utkání.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji jako projektový manažer ve společnosti ČD Cargo. Práce spočívá ve vedení projektů v IT oblasti, práce na vývoji aplikací a správa informačních systémů v železničním prostředí. Jelikož mi práce a fotbal zabírají takřka většinu mého času, snažím se ve volném čase spíše odpočinout. Minulý rok mě uchvátil golf, se kterým jsem začal a letos bych se tomu chtěl více věnovat. Beru to jako výborný relax od sezení za počítačem. Také mě baví zlepšovat se ve věcech, které mi zatím moc nejdou.

Zakotvíte v Lípě na delší dobu?

Určitě nemám v plánu hned za půl roku něco měnit. Plán je takový, že bych chtěl v Arsenalu zůstat delší dobu. Na druhou stranu se může stát cokoliv a pořád je pro mě práce na prvním místě. Pokud mi to bude umožňovat určitě bych chtěl pokračovat v Lípě.