„Prokázala se vyspělost těchto soupeřů, my jsme možná doplatili na to, že prostě máme mladý tým,“ zdůraznil Martin Jánošík, kouč České Lípy, který povede Arsenal i v další sezoně.

Pane trenére, jak zpětně hodnotíte třetí místo z posledního ročníku?

Otázka je, jak na to budeme hledět. Naše ambice a cíle byly jasné, nesplnili jsme je. Pomýšleli jsme na postup, to se nepovedlo. Přesto je to třetí místo slušným výsledkem. Sezona nám ukázala naše slabší stránky. A to bude možná náš úkol do dalšího ročníku. Máme prostor na to, naše nedostatky odstranit.

Kde tedy podle vás byly příčiny toho, že jste divizi nevyhráli?

Dávali jsme hodně branek, směrem do útoku to bylo celkem slušné. Na druhou stranu jsme se v některých zápasech měli prosadit ještě víc. Někdy jsme se prostě vystříleli, góly nám pak v důležitých zápasech chyběly. Bylo potřeba si góly rovnoměrně rozložit. To se nám nepodařilo. Bohužel v obraně to bylo často hodně nevyrovnané.

V zimě vám odešel kanonýr Halbich. Jak jste se, podle vás, vyrovnali s jeho ztrátou?

Částečně se to povedlo i nepovedlo. Po odchodu Davida se ty branky rozprostřely mezi více hráčů. Na druhou stranu nikdo individuálně nedosáhl na počet gólů, které tady David nastřílel.

Vy jste nezvládali klíčové zápasy. Například jste prohráli obě utkání s Mostem a Neratovicemi. Kde byl problém?

Je možné, že to bylo tím, že máme prostě mladý kádr, kterému chybí více zkušeností. Třeba Most proti nám ukázal herní vyspělost. Je taky pravda, že právě první dva celky se proti nám dobře namotivovaly a vyšlo jim téměř všechno. My jsme jim to ale ulehčili tou naší nevyspělostí.

Jak to vypadá s hráčským kádrem pro další divizní sezonu?

Všechno je zatím v řešení. Jisté je, že nás opustil Ondra Vacek, který kvůli pracovním povinnostem odešel do nižší soutěže. Možná u nás budou ještě nějaké přesuny. Uvidíme, jak to bude s Ješetou, který začal přípravu s Libercem. Máme tam rozjednané další hráče. Základem pro nás je udržet tady co nejvíce hráčů z minulé sezony.

Všiml jsem si, že Jiří Štajner přestoupil do Nové Vsi. Co to pro vás znamená?

Jirka už nebude hrající asistent, ale klasický asistent trenéra. Když bude mít přes víkend volno, půjde si zakopat za Novou Ves.

Když už jsme zmínili hráčský kádr, snažíte se přivést i nějakého zkušeného fotbalistu?

Určitě by se nám to moc hodilo. Primárně chceme, abychom tady měli ve větší míře to dravé mládí. Ale určitě bychom to chtěli doplnit zkušenějším fotbalistou, který třeba hrával vyšší soutěž.

Jak to u vás bude s letní přípravou? Divize začíná na začátku srpna…

Sezona byla dlouhá a náročná, čas na dovolenou byl krátký. Začínáme 12. července, bude to napěchované. Samozřejmě chceme sehrát hodně přátelských zápasů, bude to herní a kondiční příprava. Začínáme vlastně už 30. července pohárem, o týden později už nám začíná soutěž.

Co říkáte na složení divizní skupiny B do dalšího roku? Nikdo k vám nesestoupil, pryč je silný Most.

Ono je to dvousečné. Máme tam čtyři nové týmy, jeden dokonce postoupil snad ze čtvrtého místa krajského přeboru, což je hodně zvláštní. Samozřejmě nikdo neví, jak soupeři posílí kádr. Moc dobře víme, že jsme ztráceli body s papírově slabšími celky. Toho se musíme do nové sezony vyvarovat.

Pochopil jsem to dobře, že budete Českou Lípu trénovat i v další sezoně, viďte?

Ano, je to tak. Samozřejmě jsme měli s vedením hodnocení a domluvili se na další spolupráci. Jak už jsem řekl, primární úkol jsme nesplnili, ale to třetí místo bylo solidní. Na tom chceme stavět.