V úvodu utkání se oba týmy seznamovaly s terénem, zpočátku bylo počasí přijatelné, ale později začal foukat silný vítr. První gól padl po nedůslednosti českolipské obrany, kdy nikdo nebyl schopen vykopnout míč, toho využil Novák ke střele od břevna za brankovou čáru. Lípa se snažila, ale její snaha končila většinou na nepřesné přihrávce nebo dobře postavené obraně soupeře. Druhý gól padl ke konci první půle, kdy Jabloňský z rohového kopu našel hlavu Dolejše a ten tečí rozvlnil Královu síť.

Ve druhém poločase se hra trochu srovnala, Lípa dala dokonce dva góly, ale k vítězství to nestačilo. V 64. minutě Lípa předvedla pěknou akci na jejichž konci byli Žižka a Šimon, který po střele Žižky do gólmana dorazil odražený míč mezi tři tyče hřebečské branky 2:1. Arsenal to trochu našláplo, ale přišla 73. minuta a další rohový kop Servuse na jehož koci byla hlava Dolejše 3:1. České Lípě se do konce utkání podařilo snížit skóre na 2:3 po centru Henzla z trestného kopu do vápna, kde se nejlépe z orientoval Kříž.

SK Hřebeč – Arsenal Česká Lípa 3:2 (2:0)

Česká Lípa: Král (79. Machač) – Krčmář (58. Valta), Filip, Hajdo, Henzl – Baláž – Pajkrt (79. Kříž), Havel (79. Češka) – Šimon, Bulejko (46. Žižka), Halbich (58. Nosek).

AUTOR: Miroslav Dalík