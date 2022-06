„Bude to těžký zápas, s tím počítáme. Nebudeme kompletní, sezona je dlouhá, máme tam nějaké zraněné. Ale soupeř na tom asi bude stejně. Taktika je jasná, chceme vyhrát. A uděláme maximum, aby se to povedlo,“ slibuje Martin Jánošík (na snímku), kouč České Lípy.

Českolipští mají nejlepší útok v soutěži a netajili se tím, že chtějí divizi vyhrát a postoupit do třetí ligy. Během sezony ale nezvládaly klíčové zápasy. Dvakrát padly s Mostem, na půdě soupeře přitom úplně vyhořeli. Podlehli Neratovicím, nebo jen remizovali s Kladnem. Zlomí tak letošní prokletí?

„Moc dobře víme, že hodně důležitých zápasů jsme prostě nezvládli. Pro kluky by měl být motivací fakt, že máme poslední šanci na to, skončit alespoň na druhém místě,“ zdůraznil Jánošík.

Proslýchá se, že by právě druhé místo mohlo být také postupové. Tím se ale Jánošík nechce zabývat. „Víme, že v éteru je možná nějaká možnost. Ale tohle neřešíme. Chtěli jsme být první, to se nepovede. Ale pokusíme se urvat to druhé místo. Pokud by to znamenalo postup, byl by to pro nás příjemný bonus,“ dodal na závěr.

Vzhledem k dalším akcím pořádané městem Česká Lípa se vedení FK Arsenal rozhodlo, že na poslední kolo letošního divizního ročníku se nebude vybírat vstupné.