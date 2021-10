Vyhrát doma, dát góly. To byl cíl po ztrátách v posledních zápasech. Tak přesně tohle se českolipským fotbalistům povedlo. Arsenal doma přejel Meteor Praha 4:0, vyhrál po třech zápasech a udržel kontakt s popředím divizní tabulky.

Radost divizních fotbalistů České Lípy. | Foto: Jaroslav Marek

Severočeši měli skvělý vstup, po osmi minutách vedli 2:0. První branku vymyslel Petr, který přihrál do vápna Halbichovi, který otevřel skóre – 1:0. V 8. minutě opět po centru Petra poslal Štajner v pádu hlavou míč za záda gólmana Toma - 2:0. Pak se dostali do šance hosté, jenže Novotný z vápna přestřelil branku. O dvě minuty později netrefil branku Junek. Domácí promarnili další dvě šance Ve 32. minutě už ale udeřilo. Hejl našel vlevo volného Halbicha, ten si počkal na reakci gólmana a pak to dal do prázdné branky 3:0.