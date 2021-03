Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa stále neví, zda se na jaře rozběhne divizní soutěž. Vedení aktuálně třetího týmu tabulky ale nelení. Do týmu totiž přivedlo zajímavou posilu. Z prvoligové Příbrami přišel 24letý záložník Jan Díl.

Záložník Jan Díl se stal novou posilou českolipského Arsenalu. | Foto: Zdroj: fkpribram.cz

V Příbrami působil Díl hlavně v rezervním týmu, na svém kontě má čtyři ligové starty za příbramské "áčko". „Věříme, že Honza zapadne do naší party, hodí se nám i věkově. Je to další záložník, tady máme velkou konkurenci. Ještě se nám po velkém zranění vrací náš bývalý kapitán. Honza není to primadona, je to skromný kluk. Hned jsem mu řekl, že tady nebude mít takový plat, jako v Příbrami. Bude se živit podnikáním. Na jednání působil skromně. Samozřejmě jsme ho nemohli vidět v žádné přípravě. Nejhlavnější je, že by měl mít stejnou krevní skupinu jako ostatní,“ prozradil Petr Šimoník, předseda českolipského Arsenalu.