Aritma Praha byla posledním týmem, proti kterému Arsenal Česká Lípa nastoupil v mistrovském zápase před dlouhou pauzou, kterou způsobila koronavirová pandemie. Fotbalové soutěže byly přerušeny, a tak kluby nesestupovaly.

Česká Lípa skončila po šestnácti zápasech nedohraného minulého ročníku na předposlední patnácté pozici. Letošní cíle jsou o poznání vyšší. „Chceme se vyhnout bojům o záchranu. Divizní fotbal je hodně vrtkavý, pokud se tým neumístí do pátého místa, tak se může stát cokoliv. Chceme hrát bez stresu soubojů o záchranu, takže nějaký klidný střed tabulky,“ poznamenal bývalý český reprezentant Jiří Štajner. Jeho slova rozvinul Michal Slabý, který na pozici hlavního trenéra vystřídal Martina Hřídela. „Chceme hrát v mých očích hezký fotbal. Určitě se chceme vyhnout bojům o záchranu. Čím výše v tabulce budeme, tím lépe,“ poznamenal Slabý.

Přípravu na nový ročník Divize narušila preventivní karanténa, do které byl hlavní tým Arsenalu krajskou hygienickou stanicí poslán poté, co se nákaza koronavirem prokázala u týmu Bohemians, proto němuž Česká Lípa odehrála přípravné utkání. „Přerušení tréninkového procesu mít negativní dopad pochopitelně může. Jestli to bude velký nebo malý zásah, to se teprve ukáže. Je jasné, že nějaký vliv mít karanténa na tým bude,“ odhadoval Michal Slabý. První mistrovský zápas odehrají jeho svěřenci v sobotu v domácím prostředí proti Aritmě Praha. V rámci druhého kola divizní soutěže odehraje na půdě Brandýsa nad Labem. Znovu se českolipským fanouškům představí Arsenal 4. září, od 18 hodin hostí Chomutov.