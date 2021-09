Českolipští fotbalisté náskok neudrželi a v 9. kole divize B na hřišti předposledního Ostrova jen remizovali 1:1. Hosty dostal do vedení v 19. minutě Miroslav Dvořák, avšak po hodině hry stanovil konečný výsledek zápasu Jakub Kostka. Arsenal je v tabulce pátý a už v úterý ho čeká cesta na hřiště vedoucích Neratovic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.