První venkovní mistrovský zápas odehrají fotbalisté Arsenalu Česká Lípa. V sobotu 29. srpna od 10:15 nastoupí v Brandýse nad Labem. „Od zápasu očekávám stále se zlepšující formu našich hráčů. Kluci jdou nahoru výkonem, je to na nich vidět. Chceme bodovat v každém zápase, ani tento nebude výjimka,“ poznamenal trenér Michal Slabý. Českolipským se podařilo bodovat už v prvním mistrovském zápase, na domácí půdě porazili Aritmu Praha 2:1 po penaltovém rozstřelu.

„Karanténa způsobená koronavirem nám zhatila plány na přípravu, takže jsme vůbec nevěděli, co od prvního zápasu můžeme očekávat. S výhrou na pokutové kopy jsme spokojení,“ vrátil se k minulému víkendu Slabý. Trenéři Arsenalu se před startem soutěže poněkud obávali o fyzickou přípravu týmu. První zápas ukázal, že jejich obavy byly zbytečné. „V tomto ohledu by asi nemusel být až takový problém.“



Z LIBERCE DORAZILO TRIO HRÁČŮ



Českou Lípu v nedávné době posílili tři hráči z Liberce. Do Arsenalu ze Slovanu přišli Jan Blažek, Pavel Baláž a Marek Šíma „Mančaft se skládá dohromady za pochodu, takže to chviličku skřípat bude, ale hráči jsou šikovní a chápou, co po nich chceme,“ poznamenal Michal Slabý.



TRENÉŘI VÍ, JAK HRAJE SOUPEŘ



Českolipští trenéři nechtějí nic podcenit, a proto se detailně připravují na styl hry, se kterým pravděpodobně Brandýs nad Labem do utkání vstoupí. „S druhým trenérem Martinem Jánošíkem jsme na internetu viděli soupeřům zápas proti Chomutovu. Musím říct, že jsme utkání viděli několikrát, takže věřím, že na zápas budeme dobře připravení,“ odkryl přípravu na sobotní zápas trenér Slabý.

Během pátečního předzápasového tréninku předají trenéři své poznatky hráčům. „Víme, že výškově je na tom Brandýs dobře, takže si budou pomáhat standardními situacemi. Vypozoroval jsem, že jsou silní v kombinacích, takže i toto si budeme muset dávat pozor,“ odkryl hru soupeře Slabý.Definitivní podoba sestavy pro sobotní zápas druhého kola divize trenéři zatím nechávají v tajnosti. „Nejsme zastánci tvrzení, že vítězná sestava se nemění. Uvidíme v pátek,“ poznamenal trenér Michal Slabý.



Poslední vzájemný zápas se odehrál 17. srpna 2019. Česká Lípa na půdě protivníka neskórovala a prohrála 0:2. V prvním poločase se trefil Michal Dosoudil a druhou branku vstřelil Václav Šmejkal v 63. minutě. V sobotu mají fotbalisté Arsenalu Česká Lípa možnost porážku soupeři oplatit