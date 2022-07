„Výsledky zápasů korespondují s tím, že jsme u nás testovali hodně hráčů. Chtěli jsme, aby si prostě všichni zahráli. V některých fázích náš výkon upadal. Třeba proti Brozanům to bylo půl hodiny vyrovnané, sehráli jsme dobrý výkon. Pak se to prostřídalo, naše hra uvadla a soupeř trestal naše chyby,“ vrátil se k porážce 0:4 trenér České Lípy Martin Jánošík.

Ten už Deníku potvrdil nové hráčské tváře. „ Z Vilémova přišlo zkušené duo Filip a Havel. Sázíme na jejich zkušenost. Honza Filip by měl zpevnit defenzivu. Je vysoký, takže by měl být znát při standardních situacích. U Patrika Havla zase očekáváme dobrou hru směrem dopředu a střílení branek. V krajském přeboru jich dával hodně,“ zdůraznil.

Ze Skalice je v Lípě na zkoušce Pečenka, jeho případný přesun je v jednání. „Ve hře jsou také hráči z Liberce. Možná někteří přijdou ještě v tomto týdnu. Otazník je u Ješety, který je našim hráčem, ale aktuálně je právě v Liberci. Novým hráčem je také brankář Král a obránce Krčmář z Neratovic. Ten kádr musíme ještě doladit, zase tady nechceme mít třeba 22 hráčů. To je nesmysl,“ zakroutil Jánošík hlavou.

Z Arsenalu odešli Vacek a Hejl, ostatní klíčoví hráči zůstávají.

Po půl roce se vrátil střelec David Halbich, který jarní část strávil v Neratovicích. Nyní je zpět u Ploučnice. „David má stejnou formu, jako když odcházel. Je to zkušený hráč, který ví, kde má přednosti a nedostatky. Víme, co od něj můžeme čekat. Pracujeme na tom, aby se jeho výkon co nejvíce blížil našim představám,“ usmál se.

FOTO: Arsenal na Brozany nestačil, dostal čtyři kousky

V týmu zůstává i útočník Nosek, který se po příchodu z Frýdlantu střelecky moc neprosazoval. Aktuálně je ve stavu zraněných.

„Je pravda, že se mu střelecky nedařilo, což nás mrzí. Na druhou stranu hodně branek připravil. Ať už asistencemi, nebo fauly, po kterých následovaly standardní situace, nebo penalty,“ vysvětlil.

Českou Lípu čeká zítra domácí duel (17) proti Liberci U 19. V sobotu pak utkání v rámci MOL Cupu na půdě Nového Boru. Vyběhnout by tam měla sestava, která by měla být tou základní pro nový divizní ročník.

„Rádi bychom tam byli v plném složení, ale okolnosti nám to nedovolí. Z 90 procent tam ale nastoupíme v ideální sestavě. Je to pro nás generálka, podle toho se zařídíme,“ má jasno Jánošík.

Co je ještě potřeba do startu divize, která začíná první srpnový víkend, vypilovat?

„Jsou to drobnosti. Nebylo moc času, aby se noví hráči zapracovali do kádru. Přesto to zabudování do sestavy proběhlo velmi dobře. Trápily nás standardní situace. Jak útočné, tak obranné. V některých situacích nám chyběla větší podpora do útoku a naopak rychlejší návrat do defenzivy,“ dodal na závěr českolipský kouč Martin Jánošík.