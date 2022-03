V zimní přípravě jste si stěžoval, že váš tým je málo produktivní. Za první dva jarní zápasy jste přitom dali deset branek.

Máte pravdu. V těch prvních dvou zápasech jsme to nepocítili, produktivita byla velmi dobrá. Vytvořili jsme si i více šancí. Ale dát dvakrát pět branek je krásné. Musíme si uvědomit, že jsme narazili na nepříjemné soupeře. V tomto ohledu jsme samozřejmě spokojeni.

Potěšily vás také výkony proti Aritmě a Brandýsu?

Celkově to byly dobré výkony. Samozřejmě v těch zápasech se vždy našly úseky, kdy to nebylo stoprocentní. Třeba proti Aritmě jsme prohrávali, domácí nás zasypali hromadou rohových kopů. Naštěstí jsme otočili, třetím gólem zlomili odpor nepříjemného soupeře. Proti Brandýsu tam bylo prvních patnáct minut hodně nervózních. Nakoplo nás chyba soupeřova brankáře. Pak jsme přidali další góly, za stavu 3:0 se pak hraje daleko lépe.

Střelecky se zatím chytil Kazda, který dal čtyři branky. Přidali se i další, naopak střelecky mlčí Nosek.

Co se týče Kazdy, tam máme velkou kvalitu směrem do útoku. Matyáš dává branky, daří se mu herně, jsou tam i asistence. Jeho produktivita je hodně vysoká. Velkým přínosem je také Matěj Šimon. Co se týče Noska, má tam už asistence. V útočné fázi je hodně pracovitý, sbírá na svou osobu fauly, získal pro nás penaltu. Věřím, že se brzy prosadí.

Po podzimu jste na prvního ztráceli devět bodů, teď už je to sedm. Ovšem není to ztráta na Neratovice, ale na Most.

My zůstáváme u toho, co jsem říkal. Naše cíle se nemění, jedeme po své linii. Samozřejmě je pro nás příznivé, že se ta ztráta zmenšila. My to můžeme ovlivnit jen tak, že nasbíráme co nejvíce bodů. Nic víc udělat nejde.

Teď vás čeká utkání v Chomutově, kde se bude hrát v pátek večer. Nebude vám vadit nezvyklý čas?

Rozdíl to bude, je to trochu něco jiného. Musíme se s tím srovnat. Chomutov je sice v dolní části tabulky, první dva jarní zápasy prohrál. Takže už nechce ztrácet body. Rozhodně to nebude nic lehkého. Ideální bude, abychom ho zlomili rychlými góly. Budeme se snažit houževnatého soupeře zlomit.

Nemusíte na tréninku krotit euforii z excelentního vstupu do jarní části sezony?

Snažíme se kluky držet při zemi. Vyhráváme, dáváme góly, to je důležité pro sebevědomí. Musíme si ale uvědomit, že to nepůjde samo, nikdo za nás ty góly nedá. Je jedno, jestli vyhrajeme o čtyři góly, o dva nebo o jeden. Jdeme zápas od zápasu, musíme zůstat pokorní.