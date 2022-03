„Odešel ještě Honza Díl, myslím že do Pěnčína u Jablonce. Bylo to kvůli dojíždění. Přišli k nám Matyáš Kazda a Matěj Šimon, oba hráli ve Varnsdorfu. Halbicha by mohl nahradit Michal Nosek z Frýdlantu. Uvidíme, jak zapadne, postupně se zapracovává do kolektivu,“ pokračoval Jánošík.

„Po zranění se vrací stoper Zdeňka, to samé platí o Šímovi. Naopak hodně složité to bude u dlouhodobě zraněného Hodače,“ zakroutil hlavou trenér Arsenalu, kterému na lavičce bude více pomáhat Jiří Štajner.

Česká Lípa v přípravě sehrála hromadu přátelských zápasů. Měla pestré soupeře – Pěnčín, Velké Hamry, Vilémov, Kutnou Horu, Domoušice, Liberec B nebo Bohemians. V generálce vyhrála v Praze nad rezervou Admiry 4:0.

„Zápasů bylo hodně, myslím si, že to splnilo účel. Vyzkoušeli jsme si hodně variant. Uvidíme, jak to přeneseme na hřišti v mistrovských zápasech. Dávali jsme hodně branek, ale také hodně šancí zahazovali. To musíme zlepšit,“ zamyslel se Jánošík.

Arsenal ztrácí na první Neratovice devět bodů, přesto nic nevzdává. „Nemáme to ve svých rukou, ztráta je velká. Ale rozhodně budeme bojovat,“ dodal na závěr.

Česká Lípa do jarní části sezony vletí v sobotu 12. března, od 10.15 se představí na hřišti pražské Aritmy.