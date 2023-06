Arsenal se chystá na velké oslavy! Pro fanoušky má zdarma čtyři stovky piv

V polovině roku 2013 přišla pro českolipský fotbal krutá zpráva. Tamní klub se totiž nepřihlásil do třetí ligy a spadl až do krajského přeboru. Po deseti letech se ale slaví. Arsenal Česká Lípa se raduje z vítězství v divizní skupině B a také postupu do České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže v republice.

Takhle slavili fotbalisté České Lípy jistotu postupu v Praze, po utkání proti Meteoru. | Foto: Jaroslav Marek