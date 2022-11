Arsenal chce svou pozici udržet, na konci sezony plánuje oslavy postupu. Vše ostatní by bylo zklamáním. „Je to tak, chceme postoupit do třetí ligy. Na jaře uděláme všechno, aby se to povedlo,“ zdůraznil v rozhovoru pro Deník trenér Martin Jánošík.

Podzimní část jste zvládli. Malou kaňkou je poslední zápasy, kdy jste v Českém Brodě přišli o neporazitelnost.

Samozřejmě nás tenhle zápas mrzí. Na druhou stranu to bylo velmi dobré utkání, měli jsme tam velkou smůlu v zakončení. Je to škoda, ten bodový odstup od ostatních mohl být větší. Přesto jsme s prvním místem po podzimní části spokojeni.

Před rokem se vám podzim zase tak nevydařil, na Most jste nabrali manko, které jste na jaře nedohnali. V čem je letošní Arsenal jiný?

Před sezonou jsme trochu obměnili kádr, to nám hodně vyšlo. Tým šlapal, naštěstí se nám vyhýbala zranění. To bylo důležité, neboť osa mužstva zůstala stejná a na zápasech to bylo vidět.

Navíc jste zvládali klíčové zápasy se soupeři, kteří jsou v tabulce těsně za vámi.

S tím právě souvisí ta obměna kádru. V těch klíčových zápasech jsme většinou soupeře zaslouženě poráželi, bylo to hodně důležité.

Zmínil jste úspěšnou obměnu kádru. Brankář Král, vilémovské posily Filip s Havlem, nebo návrat střelce Halbich. Všechno byla trefa do černého, že?

Jednoznačně. Kluci zapadli do kabiny i po lidské stránce. To se pak projevilo na naší herní pohodě.

Kluci ještě trénují, nebo mají už volno?

Tréninkově určitým způsobem dokončíme listopad , pak dostanou kluci volno. Zimní přípravu zahájíme v půli ledna. Máme v plánu dostatek přátelských zápasů, pojedeme naplno.

Bude se nějak přes zimní přestávku měnit váš hráčský kádr?

Nemám informace, že by chtěl někdo odcházet. Nějaké drobné změny se dají očekávat, ale co se týče základního kádru, tak bych byl rád, kdyby všichni kluci zůstali. V hledáčku máme některé hráče, ale to je zatím hodně otevřené.

Tlačí vás bota na nějakém postu v sestavě?

Vzhledem k tomu, jak jsme tým v létě doplnili, tak vlastně ne. Musíme už ale koukat do další sezony a třeba kalkulovat s případným postupem. Když už někdo v zimě přijde, tak to pravděpodobně nebude hotový fotbalista.

Minulý rok jste na jaře museli dohánět první Most, teď to bude naopak. Dá se očekávat hon na Českou Lípu. Budete na to připraveni?

Už v závěru podzimu bylo vidět, že jsou na nás týmy dobře připravené. Změnili třeba taktiku, bylo to pro nás těžší. Takže na jaře očekávám to samé. Musíme počítat s tím, že na nás každý bude perfektně připravený . Přesto si myslím, že bychom měli svou herní i mentální kvalitou dominovat. Věřím, že na konci budeme slavit.

Co vůbec říkáte na tabulku v polovině soutěži? Velkým překvapením je druhé místo, kde je nováček Újezd Praha…

No, to je určitě velké překvapení. Daří se jím, hrají svůj fotbal, přináší to výsledky. Kdo by nás tam měl dát zlobit? To je velký otazník. Je tam určitě Kladno, Neratovice, Chomutov nebo Louny. Tyhle celky to nezabalí, pokud se jim bude dařit, určitě nás budou chtít dostat pod tlak. Na to musíme být připraveni.

Hádám, že cokoliv jiného mimo postup bude pro celý klub zklamáním, je to tak?

Máte pravdu, teď jasně říkáme, že chceme postup.