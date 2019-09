V prvním poločase se Arsenalu příliš nedařilo, soupeř na domácí vletěl a byla z toho branka.

„Dnes jsme bohužel první půli zůstali v kabině, zaspali jsme, vůbec jsme nebyli ve hře. Chyběl pohyb, důraz, kluci nepředváděli to, co jsme si před zápasem řekli. Soupeř byl lepším týmem, za což nás potrestal. Udělali jsme chybu ve středu obrany a soupeř šel do vedení. Do konce poločasu jsme stačili se štěstím vyrovnat z penalty, která nás dostala do hry. O přestávce jsme v kabině trochu zvýšili hlas a řekli si co a jak chceme hrát. Vytvořili jsme si dvě nebo tři stoprocentní šance, ale musíme je proměňovat, jinak nemůžeme vyhrát. Dva body vzhledem k vývoji utkání bereme,“ řekl pro klubový web českolipský trenér Hynek Vrabec.

Do druhého poločasu se českolipský tým zlepšil v pohybu a napadání. Soupeř sice občas zahrozil, ale již se gólu nedočkal. „První poločas jsme zahájili dobře, začali jsme tlakem. Hráli jsme tak, jak jsme si to představovali. Dali jsme gól, pak jsme si ještě vytvořili další šanci, tam jsme to měli dorazit. Soupeř si vybojoval penaltu a tím se dostal do hry. Ve druhé půli se domácí zvedli. My, jsme byli docela zatažení, dostali nás pod tlak, přestali jsme je napadat,“ uvedl hostující kouč Filip Dort po utkání-

Úvod utkání vyšel lépe pro hosty, už v 18.minutě udělala domácí chybu ve středu obrany, čehož využil Machač k přihrávce Maryškovi a ten podle oficiálního portálu klubu nedal šanci domácímu brankáři Plechatému – 0:1.

Domácí byli u všeho druzí, soupeř je převyšoval bojovností, vytvořil si ještě jednu velkou šanci, kterou neproměnil. Domácí tam měli též jednu šanci, když Lakatoš obešel obránce a dostal se před gólmana Vančáta, ten byl úspěšnější.

Ve 39. minutě byl v soupeřově vápně faulován Vébr a domácí parta kopala pokutový kop, který proměnil Lakatoš – 1:1.

A pak vyhrála na penalty.

Divize, 4. kolo:

Česká Lípa - MFK Dobříš 2:1 (1:1), pen. 4:2

Branky: 39. Lakatoš (pen.) - 18. Maryška. Penalty: 4:2. Rozhodčí: Maiello. ŽK 2:1. Diváků: 300

Česká Lípa: Plechatý - Karlík (62. Soukup), Malý, Mígl, Provazník - Žižka, Valta, Hodač, Vepřovský, Lakatoš - Vébr