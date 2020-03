S nečekanou komplikací se v sobotu museli vypořádat fotbalisté Arsenalu Česká Lípa. V Brozanech totiž měli sehrát generálku před prvním mistrovským zápasem, který na mužstvo čeká už 7. března. Jenže bitvu zhatil nepřizpůsobivý terén. Dle domácích přitom bylo všechno v pořádku.

Střetnutí mělo proběhnout na brozanské umělé trávě. „V sobotu v půl osmé jsem do Brozan volal a ptal se, zda je vše připraveno a zda máme dorazit. Bylo mi řečeno, že hřiště bude připravené. Po příjezdu jsme se ale nestačili divit. Hřiště bylo pokryto mokrým sněhem, to by s generálkou nemělo nic společného. Kluci si sami řekli, že v tomhle hrát nebudou,“ řekl vedoucí Arsenalu Josef Košta. „Správce měl být snad na dovolené. Velké zklamání od týmu, který hraje třetí ligu,“ dodal.