„Vítězství bylo vydřené a vybojované. Myslím si, že kdybychom některé situace využili lépe, tak by soupeř odpadl, takhle hrál až dokonce a byl nepříjemný. Nás podržel gólman. O výsledek jsme se trochu strachovali, ale dopadlo to dobře," odfrkl si Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

Úvod utkání českolipským fotbalistům vycházel, dobře bránili a přehrávali soupeře. Jenže v 16. minutě neuhlídali Anděla, který dostal před vápnem dost prostoru ke zpracování míče a následnou střelou od tyče skóroval - 1:0. Ve dvacáté minutě mohl srovnat Halbich, když se objevil sám před chebským gólmanem Máchou, domácího brankáře ale neprostřelil. Pak zahrozil domácí Steiner, když chtěl dloubákem přehodit českolipského gólmana Krále. Ten využil svoji výšku a míč vypíchl nad branku.

Do druhého poločasu na začátku poslala dvojice českolipských trenérů do hry duo Havel a Kříž. Hra se zrychlila a začalo se dařit. V 57. minutě přihrál Bulejko před vápno Havlovi a ten přízemní střelou srovnal skóre - 1:1. Než se domácí stačili vzpamatovat, tak přišel druhý trest. Neuběhla ani minuta, Kříž na hranici vápna vybojoval balón a následně přihrál vlevo Kazdovi, ten to uklidil do odkryté brány - 1:2. Domácí se snažili o srovnání až do poslední minuty, ale v cestě jim stál českolipský gólman Král a jejich slabá produktivita ve střelbě. V 60. minutě se do šance dostal domácí Komberec, Král byl na místě. Šanci měli také hosté, Baláž ale také neprostřelil domácího gólmana.

„Lípa má lepší mužstvo, hrála v minulé sezóně nahoře a bude znovu tam hrát. My jsme jim to chtěli znepříjemnit, což se nám podařilo. Jenže jsme tam měli půlminutové hluché místo, kdy jsme dostali dva rychlé góly. Já si přesto myslím, že jsme si ten bod mohli uhrát," řekl domácí trenér Miroslav Šebesta.

Hvězda Cheb - Arsenal Česká Lípa 1:2 (1:0)

Branky: 16. Anděl - 57. Havel, 58. Kazda. R: Doubek. ŽK: 3:3, 150 diváků.

Česká Lípa: Král – Krčmář, Filip, Dvořák, Henzl – Valta (46. Havel) – Šimon (86. Hanl), Kazda (79. Ješeta), Blažek, Bulejko - Halbich (46. Kříž)