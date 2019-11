Utkání v Neratovicích měla Česká Lípa dobře rozehrané, po první půli vedla díky brance Kaňkovského. Jenže hned po přestávce Arsenal zažil další z mnoha krátkých výpadků – domácí dvěma brankami skóre otočili. Dvacet minu před koncem srovnal na 2:2 Vébr, ovšem zanedlouho znovu úřadovaly Neratovice, které tak opět vedly. Duel nakonec poslal do penalt v 90. minutě českolipský kapitán Valta. V rozstřelu se přiklonilo štěstí na stranu domácích.

„Já dnešní utkání hodnotím jako celý podzim, ty zápasy jsou pořád stejné. Dnes jsme opět vedli a v kabině si řekli, že nesmíme zaspat v úvodu druhé půle. Stejně jsme dostali během čtyř minut dva góly. Dokázali jsme srovnat na 2:2. V samotném závěru se k nám obrátilo trochu štěstí, za aktivitu jsme si možná zasloužili vyrovnat,“ popsal utkání ze svého pohledu trenér Arsenalu Dušan Ješeta, který zároveň dodal: „Penalty už jsou loterie, třikrát jsme je vyhráli a dnes to prostě nevyšlo.“

Kouče Neratovic Tomáše Staňka mrzelo především neproměňování šancí. „Byl to pro nás bláznivý zápas. Na našich hráčích bylo vidět odhodlání zvítězit, dokázali jsme otočit zápas z 0:1 na 2:1, jenže pak jsme neproměnili pokutový kop. Měli jsme tam ještě další šance, které jsme nedali. Pro nás je to ztráta bodu,“ řekl trenér Neratovic Tomáš Staněk. Pro něj to bylo navíc poslední utkání na neratovické střídačce, Arsenal Staňkovi tříbodovou rozlučku nedopřál.

Českolipští tak po návratu do divize nezažili zrovna vydařený podzim, mužstvo vyhrálo za tři body jen v jednom případě. Na čtrnáctý Rakovník tým ztrácí pět bodů a na jaře bude muset zabrat, aby si zajistil divizní místenku i pro další sezonu.

„Chtěl bych klukům poděkovat za podzimní část, protože trénovali ve velkém počtu, akorát nám vše kazí umístění. Myslím si, že kluci umějí hrát fotbal a mají dobrý přístup, takto bychom měli pokračovat v zimní přípravě,“ zhodnotil první polovinu sezony českolipský kouč Dušan Ješeta.

Ještě jedna bitva

Duel s Neratovicemi ale nebyl pro hráče Arsenalu poslední. Po příjezdu domů si ještě zahráli „srandamač“ se svými fanoušky, který skončil remízou 7:7. Po skončení si hráči společně s fanoušky zazpívali českolipský chorál.

Neratovice – Česká Lípa 4:3 np. (0:1)

Branky: 47. a 79. Vorasický, 51. Hrdý z pen. – 43. Kaňkovský, 71. Vébr, 90. Valta

Rozhodčí: Fišer

ŽK: 1:3

Diváci: 120

Neratovice: Kundrát – Vorasický, Hrdý, Chlumecký, Rejman – Yaroshenko, Bucha, Duch (72. Gombáš), Barták (84. Novák) – Kozák, Malák (81. Moravec)



Česká Lípa: Kadlec – Bína, Malý, Vodrážka, Duda – Lakatoš (67. Žižka), Provazník, Valta, Vébr – Bergmann, Kaňkovský