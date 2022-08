„Bylo to utrápené utkání, kdybychom vedli v první půli tři nebo čtyři nula, tak by se to odvíjelo v klidu a s přehledem. Ve druhém poločase se soupeř soustředil hlavně na obranu a s tím jsme měli problémy. Šance jsme si vytvářeli, ale neproměnili jsme je. Naštěstí se nám to v závěru povedlo," hodnotil domácí kouč Martin Jánošík, který chce letos se svým souborem nahánět čelo tabulky.