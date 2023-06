PODÍVEJTE SE: Arsenal získal kýžený bod a může slavit postup do třetí ligy!

Už je to uděláno, už je to hotovo. Tak přesně tohle si mohli notovat fotbalisté českolipského Arsenalu po bezbrankové remíze na půdě pražského Meteoru. Právě bod stačil České Lípě k tomu, aby kolo před koncem slavila výhru v divizi a postup do České fotbalové ligy.

Fotbalisté České Lípy remizovali na půdě pražského Meteoru 0:0 a slaví postup do třetí ligy. | Foto: Jaroslav Marek