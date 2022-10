„Dnes to bylo opět jedno z těžkých utkání, bylo velmi bojovné. My jsme se dostali do takzvané nekomfortní situace tím, že jsme nedali znovu góly z jasných vyložených šancí. Naštěstí jsme šli do vedení z penalty a pak se nám podařilo dát druhý gól, který to trochu uklidnil. Poločas mohl být výraznější a utkání mohlo být klidnější," hodnotil utkání Martin Jánošík, trenér České Lípy.