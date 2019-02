Úspěšný kouč fotbalistů Ústí Radim Žingor si musel kvůli zdravotním problémům dát od trénování pauzu, Sokol tak hledal kvalitní náhradu. A našel, od minulého týdne, kdy příjemnému překvapení minulé divizní sezony začala letní příprava, vede tým z Hranicka Libor Skopalík.

Fotbalisté Ústí (v červeném) v derby proti SK Hranice (2:0). Tomáš Orava. | Foto: Deník / Jan Pořízek

Zkušený lodivod začal s trénováním ve Slovanu Černovír, poté se dostal do Horky nad Moravou, kde vedl i tehdejší divizní A-tým. Pak přišla štace u dorostu Sigmy Olomouc, zde mladé naděje největšího klubu v kraji připravoval sedm let.



V Sigmě se potkal například i se současným gólmanem Ústí Davidem Urbáškem, vazby na olomoucké hráče by rád využil i v novém angažmá. „Trénuje s námi Erik Smítal, který by k nám měl přijít, ještě na tom ale musíme zapracovat. Určitě oslovím ještě další hráče,“ prozradil Skopalík.



Sokol se ovšem neubránil některým odchodům. Po krátkém jarním působení opouští klub Petr Vavřík, který by měl mít namířeno do konkurenčního SK Hranice. Jeden z vytěžovaných hráčů Žingorova úspěšného výběru Jan Pančochář zase jedná o angažmá v Rakousku.

Tahoun ofenzívy Orava odchází

Asi nejbolestivější však bude odchod útočníka Tomáše Oravy do konkurenčních Všechovic, tedy do krajského přeboru. Nejlepší střelec týmu se v uplynulé divizní sezoně trefil jedenáctkrát, a to nemluvíme o jeho dalším přínosu ofenzivě. To vše nyní Sokolu bude chybět. Najde nový trenér herní možnosti, jak takovou ztrátu „zalepit“?



„Herní styl musíte upravit podle možností hráčů. Momentálně ještě nemám rozhodnuto, jak se budeme prezentovat, zatím se s hráči seznamuji, takže to chvilku potrvá. Je potřeba se zaměřit i na defenzivu, když dostáváte méně branek, vede to k bodům,“ ví dobře trenér, který však během přípravy preferuje mnohem častěji práci s míčem, což by Ústeckým mohlo vyhovovat.



„Prostředí je tady v pohodě, to, co člověk od divize očekává. Trénujeme teď třikrát týdně tak, jak jsem zvyklý ze Sigmy. Zaměřujeme se na herní situace, vše děláme s míčem, žádné velké běhání,“ zmínil Libor Skopalík. „Vidím v tom potenciál, protože kondici do hráčů můžete dostat i při herním cvičení,“ dodal.



Navázat na výbornou sezonu, kdy Ústí prakticky po celou dobu útočilo na nejvyšší příčky a dlouho se vyhřívalo na samotném vrcholu, bude těžké. Ne však nemožné. „Chtěl bych hrát v horní polovině tabulky. Vloni Sokol pod vedením Radima Žingora překvapil a samozřejmě je potřeba na to navázat,“ uvědomuje si trenér.



Po týdnu tréninku má za sebou i první přátelské utkání na lavičce Ústí. Těžko za tak krátký čas cokoliv vymýšlet, Sokol nakonec doma s Novým Jičínem v sobotu padl vysoko 1:4.



„Těžký soupeř, byla to dobrá konfrontace. Výsledek byl bohužel špatný, ale předvedená hra nebyla až tak rozdílová. Někteří mě příjemně překvapili, ale musí si to vše sednout. To, co jsem chtěl, to splnilo, ale ještě máme na čem pracovat,“ uznal Skopalík.



Nyní jej tedy především čeká hledání optimální sestavy, která ještě před startem divizního podzimu nakočí do předkola Mol Cupu v derby proti Hranicím. Utkání je na programu v sobotu 28. července od 16 hodin na stadionu SK Hranice.

TJ Sokol Ústí – FK Nový Jičín 1:4 (1:2)

Branky: 28. Bezděk – 14. a 18. Preči, 78. Macíček, 84. Staněk. Rozhodčí: Labaš – Votava, Chuda.

Ústí: Urbášek (46. Částečka) – Bezděk, Michálek, J. Smolka, Pat. Sencovici (46. Pav. Sencovici) – Smítal, Škařupa, Žingor (82. Holoubek), Holoubek (75. Maléř), Maléř (66. Kádě) – Zagol. Trenér: Libor Skopalík.

Nový Jičín: Tichánek – Wolf, Javorek (46. Mička), Nippert, Kiss Farkas – Juříček, Kratochvíl (46. Palla) – Urbanovský, Staněk, Macíček – Preči (46. Klepáč). Trenér: Pavel Hajný.



Příprava TJ Sokol Ústí:

Ústí – Všechovice (sobota, 10.15)

Ústí – 1. FCV Přerov (úterý, 24. 7., 17.00)

Mol Cup: SK Hranice – Ústí (sobota 28. 7., 17.00)