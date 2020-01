Bomba! Arsenal hlásí zvučnou posilu, ofenzivu vyztuží velezkušený Štajner

Snaží se, bojují, ale nemají zkušenosti. S podobnými názory se potýkali fotbalisté Arsenalu Česká Lípa po návratu do divize během celého podzimu. To by se teď ovšem mělo změnit. Kádr nováčka soutěže totiž posílila hodně výrazná osobnost – třiačtyřicetiletý bývalý reprezentant Jiří Štajner.

Jiří Štajner. | Foto: ČTK/Zehl Igor