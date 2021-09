Halbich však nestřílí góly jenom v divizi, pomáhá také tamní rezervě v okresním přeboru. Hádejte, kolik branek dal o víkendu proti Horní Polici? Správně, čtyři. A hádejte, kolik gólů zatím nastřílel? Správně, sedm.

„Střelecká meta? Tu nemám. Chci prostě dávat góly, které budou pomáhat týmu k vítězství,“ skromně praví kanonýr z Arsenalu.

Davide, výhra 8:0 v Rakovníku naprosto vypovídá o rozložení sil v zápase. Souhlasíte?

Paradoxně nám úvod úplně nevyšel. Měli jsme dost ztrát. Uklidnily nás ale první dva góly, zbytek zápasů jsme pevně drželi ve své moci. Rakovník jsme vlastně nepustili do žádné nebezpečné akce.

Vy jste se trefil čtyřikrát. Která branka byla nejhezčí?

Každý gól, co dám, považuji za krásný (smích). Je těžké vybrat, ten nejlepší. Všechny branky byly po krásných akcích. Velké poděkování patří klukům, kteří mu usnadnili práci. Já snad konečně protrhl tu mojí neformu!

Za poslední tři zápasy jste dali 16 branek! Doma proti Mostu jste ale vyšli střelecky naprázdno…

Přišlo mi, že na nás možná dolehla tíha důležitého zápasu. Na druhou stranu musíme sportovně přiznat, že Most byli silný soupeř. Hrál proti nám chytře a zkušeně. Jestli chceme postoupit, tak musíme takové zápasy zvládat. Naštěstí jsme to odčinili v Rakovníku a vrátili se na vítěznou vlnu!

Aktuálně máte na svém kontě sedm divizních zářezů. Máte nějakou střeleckou metu, na kterou byste chtěl dosáhnout?

Střelecká meta? Tu nemám. Chci prostě dávat góly, které budou pomáhat týmu k vítězství. Samozřejmě by bylo krásné porvat se o korunu krále střelců. Mě je ale jedno, kdo bude dávat góly. Hlavní je, abychom sbírali body.

Držíte s Arsenalem třetí místo v divizi. Jak hodnotíte vstup do nové sezony, ve které máte velké ambice?

Je dobře, že se držíme na dostřel prvním místu. Škoda ztráty bodu v Brandýse a doma s Chomutovem. Snad už těch ztrát tolik nebude a my budeme mít na konci nejvíce bodů ze všech týmů!

Pojďme se ještě ohlédnout za vašimi posledními venkovními zápasy. V Kladně výhra 8:1, v Rakovníku 8:0. To se jen tak nevidí, ne?

Já si myslím, že celkově je výhra o osm branek v divizi raritou. Aby se nám to povedlo takhle po sobě, to jsem ještě nezažil. Asi to značí o naší kvalitě směrem do útoku. Uvidíme, třeba ještě takové výsledky zopakujeme.

V týdnu hrajete přátelské zápasy, góly dáváte i v okresním přeboru za váš rezervní tým. Nejste unavený?

Pro mě osobně je určitě lepší hrát, než trénovat. Každý to ale vnímá jinak. Když je kluků v béčku málo, tak jim jdeme pomoct. Je dobře, že je v Lípě už druhým rokem B tým. Mladší kluci z dorostu si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak vypadá dospělý fotbal.