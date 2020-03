Ne, nakonec nepůjde vše podle plánu. Fotbalový Arsenal Česká Lípa v sobotu nenastoupí na domácí půdě do dalšího divizního utkání, ve kterém měli svěřenci trenéra Martina Hřídela změřit síly s Brandýsem nad Labem. Na vině jsou opatření kvůli epidemii koronaviru, českolipský městský stadion je dočasně uzavřen.

Arsenal začal divizní odvety. Na úvod bral bod z půdy pražské Aritmy. | Foto: Deník / Jaroslav Marek

„Město areál uzavřelo a my máme hřiště v pronájmu. Zkoušeli jsme zápas přesunout na naší umělou trávu, ale to soupeř odmítl. A my zase nechtěli hrát v Brandýse, ztratili bychom výhodu domácího prostředí. Zatím není jasné, kdy se duel odehraje,“ řekl k situaci Josef Košta, vedoucí českolipského týmu. Nejbližší utkání by tak měl Arsenal odehrát 20. března v Chomutově.