Středeční podvečer okořenilo na českolipské umělé trávě okresní derby, v rámci přípravy na jarní část sezony na sebe narazily celky Arsenalu Česká Lípa a Doks. Duel mezi předposledním týmem divize B a lídrem krajského přeboru vítěze nepřinesl, skončil remízou 1:1.

Arsenal v přípravě proti Doksům. Derby vítěze nepřineslo | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Prestižní boj začal lépe Arsenal, který se ve 23. minutě dostal do vedení díky Hamadovi. Dobře rozehraný zápas však Česká Lípa i s Jiřím Štajnerem v sestavě do vítězného konce nedotáhla – půl hodiny před koncem upravil do finálního skóre 1:1 Burian.