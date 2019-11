Rvali se do posledních sil, přesto to na body nestačilo. Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa kategorie U19 v divizi staršího dorostu prohráli potřetí v řadě, tentokrát svěřenci trenéra Lukáše Volka padli na domácí půdě s Motorletem Praha těsně 1:2.

Devatenáctka Arsenalu (v tmavém) na Motorlet nestačila | Foto: Deník / Jaroslav Marek

Arsenal poprvé inkasoval dvě minuty před koncem první půle a v 63. minutě Pražané odskočili díky hrubce domácích na rozdíl dvou branek. Ani to ale Českou Lípu nezlomilo, do duelu se vrátila trefou Miroslava Kapitána. To však bylo ze strany Arsenalu vše, i přes drtivý tlak se týmu vyrovnat nepodařilo a na body si tak musel nechat zajít chuť.