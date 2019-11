„Celý podzim byl především obrovskou zkušeností, a to pro hráče i pro nás trenéry. Máme možnosti měřit se s celky, jakými jsou Dukla Praha, Slovan Liberec, FK Teplice či Jablonec, pro mě osobně jsou taková utkání svátkem. Jsme mladý tým složený převážně z mladšího ročníku 2002, z čehož kluci budou těžit hlavně příští sezonu,“ řekl po podzimu trenér Lukáš Volek.

A pokračoval: „Po bodové stránce nejsme spokojení, přes zimu uděláme maximum pro to, abychom dokázali zvládat utkání, která jsme v první polovině soutěže ztratili, ale třeba poslední tři zápasy jsme vždy prohráli o jednu branku. Cením si každého kvalitního výkonu, co tým odvedl, takových zápasů bylo za podzim šest včetně dvou prohraných. Prohrát se může, ale musí to být se vztyčenou hlavou a s vědomím, že jsme pro výhru v rámci našich možností udělali všechno.“

Kdo patřil k největším oporám českolipské devatenáctky? Střelecky se vedlo Patriku Novákovi, zaznamenal pět branek. Kormidelník střídačky ale mluvil týmově: „Určitě musím kluky pochválit za tréninkovou docházku. A opory? Snažíme se razit ideu týmového pojetí, takže opory bych jmenoval pouze podle minutáže – nejvíce toho nahráli Havlík, Verner a brankář Svoboda. To, kdo zůstal za očekáváním, si musíme vyříkat v kabině.“

NÁROČNÁ PŘÍPRAVA

Dorost Arsenalu se začne připravovat na jarní boje v polovině ledna. „Zimní příprava bude o hodně delší než letní. Půjde o standardní přípravu zaměřenou na herní činnost a kondici s důrazem na to, aby každý trénink měl zápasové tempo,“ dodal kouč Volek.