V tabulce je od sebe dělí pouhý bod a teď je los svedl proti sobě. Na hřišti českolipského Arsenalu se v pátek utkají o první místo v tabulce dva nejlepší divizní celky ze skupiny B – vedoucí Baník Most-Souš a druhé mužstvo domácí České Lípy.

„Nic jednoduché to určitě nebude, ale to v divizi není žádný zápas. Náš letošní cíl je jasný a tím je postup do třetí ligy. Budeme se snažit i po tomto víkendu být neporaženým týmem,“ řekl mostecký kanonýr Jan Kopta, autor tří branek a s Danielem Kováčem zatím nejlepší střelec mosteckého Baníku.

Scénář pátečního večera ale může dopadnout i jinak. Za Mostem a Lípou jsou další vlčáci, kteří šilhají po divizním trůnu. Šanci jít dopředu mají i Březová a Neratovice se Slaným.

„Zajímavě se to tam zamotalo, ale my chceme určitě bodovat,“ hlásí trenér FK Baník Most-Souš Petr Johana. Není před ním žádná snadná šichta. Arsenal se namlsal v minulém kole na Kladně, kde vyhrál vysoko 8:1. Spoléhá na svého kanonýra Blažka a Halbicha (oba tři góly v pěti kolech). „Každopádně to bude hodně zajímavý zápas. Celý tým se těší,“ dodal Kopta.

Naposledy se oba týmy potkaly v České Lípě 28. září 2020. Tehdy branka nepadla, na penalty vyhrál Baník, na stadion dorazilo přes pět stovek fanoušků.

„Věřím, že i tentokrát přijde hodně lidí. Budeme podporu fanoušků potřebovat,“ usmíval se Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

Ten by měl mít k dispozici kompletní kádr. „No, máme tam otazníky, uvidíme po posledním tréninku. Samozřejmě nám chybí dlouhodobě zranění hráči,“ podotkl.

Vítězství 8:1 z posledního kola? Velmi ošidné. „Jsem rád, že jsme byli konečně efektivní v koncovce. Na druhou stranu jsem musel krotit tu euforii, která se logicky dostavila. Kladno je kvalitní, ale Most je ještě silnější soupeř,“ má jasno.

Speciální taktiku na šlágr divize v Lípě nevymýšleli. „Rozhodne se prostě na hřišti. Musíme využívat šance, jsme si vědomi velké síly soupeře. Ale chceme vyhrát,“ dodal Jánošík.