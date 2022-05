„Slaný byl těžký soupeř, byl bojovný a hlavně mu vyhovovalo menší hřiště, nám moc herně ne. V prvním poločase to ještě šlo, ale ve druhé půli to bylo hodně o vůli a bojovnosti, ale zvládli jsme to, za což jsem rád a samozřejmě jde o cenné vítězství, ke kterému nám pomohl svým výkonem Tonda Kadlec,“ hodnotil českolipský trenér Martin Jánošík.

Kanaďané přejeli Čechy. Začali jsme se bát, řekl Hertl. Musíme to hodit za hlavu

Louny už netradičně v pátek doma hrály večer s Dobříší a navázaly na minulou výhru 3:0 v České Lípě, když Dobříš doma přejely 4:0. Louny se v závěru sezony rozjely.„Nehráli jsme dnes tak týmově a s takovým nasazením jako v Lípě. Tam to bylo moc dobrý. Sice dnes rozpačitý úvod, ale nepustili jsme je do šance. Dnes jsme nebyli tak kompaktní. Chyběl nemocný Zícha, který dokáže podržet balón. V obraně pak Voky (Vokurka), který měl pracovní povinnosti. Vávra má navíc problémy s achilovkami. Ale zvládli jsme to. Škoda dalších šancí „Feriho“ a jeho řešení ve vápně. Máme za sebou tři vítězné zápasy, takže dobrý,“ uzavřel spokojený lounský trenér Zdeněk Kudela, který se tak se svým celkem posunul na osmou pozici tabulky.

Slavilo se i ve Štětí, kam dorazilo mužstvo Brandýsu a prohrálo 1:2. Všechny branky padly ve druhém poločase.„Obě mužstva už starosti z pohledu postavení v tabulce nemají a na hře to bylo znát. Ne, že by nechtěla hrát, a bojovat o vítězství, ale utkání se neslo v přátelské atmosféře a nervozita zůstala v kabinách.,“ všiml si trenér Štětí Josef Jarolím a pokračoval:„V úvodu jsme byli o něco aktivnější než hosté, ale ti spoléhali spíše na rychlé brejky, ze kterých si ve druhé polovině prvního poločasu vypracovali tři velké šance. Smutně na ně bude vzpomínat Tobiáš Svoboda, který se v nich ocitl. Po změně stran jsme se dostali do dvoubrankového náskoku a soupeř už v závěru stačil jen snížit na konečných 1:2,“ doplnil Jarolím.

HAMRY PADLY V NÁCHODĚ

Tretí tým divizní skupiny C z Velkých Hamrů má za sebou černý víkend. Cestoval do Náchoda, kde nakonec rozhodla jediná branka o porážce 0:1.„Ten zápas byl jako pořád stejný, ohraný film. My jsme byli jednoznačně na balónu. Domácí byli totálně zalezlí. Čekali na naše chyby. V prvním poločase už nás mohli dvakrát potrestat. My jsme na pohled hráli hezky, ale fotbal není krasobruslení,“ trefně hodnotil hamerský kouč Zdeněk Bryscejn.

FOTO: Podbořanský favorit shořel v Lenešicích. Dostal potupného bůra

A tak o osudu zápasu rozhodla 62. minuta, ve které udeřil domácí Kabeláč a vystřelil Náchodu tři body.

„Hráli jsme na dvou třetinách hřiště. V té finální fázi jsme byli bezradní, bez velkých šancí. První poločas byl sice o něco lepší, ale na to nehraju. Šance jsme si nevytvořili nebo vytvořili a nevyužili. Ve druhé půli se domácí dočkali. Dali nám gól ze standardní situace a pak už to bylo trápení,“ doplnil Bryscejn.„O body jsme přišli, hráli jsme špatně, neefektivně, i když možná hezky na pohled. Prohráli jsme v Kolíně, ale ten je nejlepší tým v soutěži a hrál výborný fotbal. Přehrál nás kvalitou a není o čem hovořit. Ale tohle byl podprůměrný tým. A to mě mrzí nejvíc, že nejsme schopní si s tím poradit, jenom proto, že jsou zalezlí. A my jsme bez nápadu, absolutně bez efektu. Třetí místo chceme, máme to ve svých rukách, ale musíme předvádět lepší hru, tohle bylo hodně málo.“