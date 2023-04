Fotbalisté České Lípy zvládli těžké utkání na půdě pražského Újezdu. Arsenal vyhrál 2:0, na prvním místě divizní skupiny B má šestibodový náskok.

Česká Lípa (tmavší dresy) zvládla šlágr, v Praze porazila SK Újezd 2:0. | Foto: Jaroslav Marek

„Těžké utkání o šest bodů mezi prvním a druhým. Bylo to nervózní, vyhecované z obou stran, prostě vše, co k takovému duelu patří. Fotbal se moc nehrál. Bylo to těžké, navíc jsme hráli od šedesáté minuty o deseti. Nejvíc hodnotím, že jsme předvedli týmový fotbal. Kluci makali a v nastavení jsme ještě přidali druhý gól," pochvaloval si důležité vítězství Martin Jánošík, kouč českolipského Arsenalu.

Utkání začalo z obou stran ostražitě, později přibývalo faulů a hra se přitvrdila. V 26. minutě domácí obrana neuhlídala Davida Halbicha, který po akci Šimona a Filipa vstřelil vedoucí gól pro Českou Lípu - 0:1. Poté domácí kopali trestný kop Jeřábkem, míč sice prošel zdí, ale Král byl na místě. Následovala šance Šimona, když se na hranici zbavil domácího obránce a následně vystřelil. Gólman Ježek byl připraven.

Do druhého poločasu vstoupili domácí s odhodláním něco udělat se skórem, ale v cestě jim stála celá jedenáctka českolipských hráčů. I když od šedesáté minuty vlastně jen deset. Po druhé žluté kartě musel hřiště opustit střelec prvního gólu Halbich.

Domácí se snažili, ale v cestě jim stál hlavně gólman Michal Král, který hosty podržel. Česká Lípa srdnatě bránila jednogólové vedení a nakonec v nastaveném čase zaúřadoval trenérský žolík Martin Žižka, když se po výkopu brankáře a přistrčení míče od Baláže dostal před branku a dal na konečných 0:2.

„Bojovné utkání. My jsme v prvním poločase udělali chybu, kterou Lípa potrestala. Ve druhém poločase jsme byli 60 až 70 procent na míči, jenže jsme se přes soupeře dostávali velice těžko. Nepomohla nám naše devíza a to standardní situace, ze kterých většinou dáváme góly," posteskl si trenér pražského Újezdu Karel Jeřábek.

SK Újezd Praha 4 - Arsenal Česká Lípa 0:2 (0:1)

Branky: 26. Halbich, 91. Žižka. R: Mudra. ŽK: 2:7. ČK: Halbich (Lípa), 130 diváků.

Arsenal: Král – Krčmář, Filip, Dvořák, Bulejko – Hajdo (92. Valta) – Šimon (61. Žižka), Kazda (69. Nosek), Havel (61. Vít), Pajkrt (61. Baláž) - Halbich.