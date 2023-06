PODÍVEJTE SE NA VIDEO: Takhle křepčili fotbalisté a fanoušci Arsenalu s pohárem

Parádní oslavy postupu do České fotbalové ligy zažila v sobotu Česká Lípa. U Ploučnice se juchalo s pohárem pro vítěze divize až do rána, někteří v spanilé jízdě pokračují ještě dnes. Podívejte se, jak to na stadionu při a po utkání s Českým Brodem (3:2) vypadalo.