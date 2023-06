Fotbalisté Zahrádek u České Lípy míří za postupem do okresního přeboru. Dvě kola před…

Českolipští byli už před výkopem jistým postupujícím do České fotbalové ligy, proti Středočechům tak mohli hrát uvolněně. Koneckonců i ti už neměli o co hrát, jenže touha narušit mistrovské oslavy byla větší. „Nechtěli jsme končit prohrou. Začali jsme dobře, ale pak jsme přestali běhat a soupeř našich chyb využil. O přestávce jsme si řekli, že to otočíme," vylíčil Jiří Štajner, asistent hlavního trenéra.