Nepříjemné události výrazně zkomplikovali přípravu fotbalistů Arsenalu Česká Lípa na blížící se sezónu. Po přípravném zápase s dorosteneckým týmem Bohemians 1905 vyšlo totiž najevo, že několik mladých fotbalistů Bohemians bylo pozitivních na koronavirus. Velmi rychle po tomto zjištění kontaktovala hygiena i fotbalový klub v České Lípě. „Hráči, kteří byli na zápase proti dorostu Bohemians Praha 1905, mají od pondělí nařízenou karanténu,“ objasnil předseda Arsenalu Petr Šimoník.

PŘERUŠENÁ PŘÍPRAVA

Seniorský divizní tým Arsenal tedy okamžitě přerušil přípravnou činnost a začal rušit také domluvené přátelské zápasy. Vinou těchto událostí nedojde k utkání s německým Neugersdorfem, které se mělo hrát už tuto sobotu. „Třináct hráčů našeho hlavního týmu je od pondělí v domácí preventivní karanténě. Teď se asi čeká na výsledky druhých testů hráčů Bohemians. Pokud budou pozitivní, tak si hygiena může pozvat naše hráče na testy,“ pokračoval Šimoník. Povinná karanténa se sice netýká úplně všech hráčů mužského týmu, ale jen těch, kteří do inkriminovaného zápasu nastoupili.

NA HŘIŠTI BUDOU JINÍ

Hráči seniorského týmu Arsenalu, kteří tento duel nehráli, mají nařízený individuální trénink. „Nemá smysl, aby zbylých pět nebo šest hráčů absolvovalo velký trénink a zabíhalo prostor hrací plochy. Máme hodně mládežnických kategorií, které mohou nyní na hřišti trénovat. Nejprve dorost, a pak se k nim připojí žáci,“ objasnil předseda Šimoník s tím, že trávník bude v nejbližší době čelit menší zátěži.

Poslední ostrý zápas odehráli fotbalisté České Lípy 7. března, kdy na pokutové kopy podlehli týmu Aritma Praha. Začátek nové sezóny se nezadržitelně blíží. První utkání Divize čeká na Arsenal za necelý měsíc. 23. srpna nastoupí na Městském stadionu proti Aritmě Praha.

Účast českolipského klubu v divizi by být ohrožena neměla. „Věřím, že se situace vyřeší a bude nám umožněno společně trénovat a nastoupit k zápasům. Domácí karanténa by měla skončit prvního srpna. Hned druhého bychom začali společně trénovat. Chceme být na vstup do soutěže dobře připravení,“ odtajnil plány návratu k přípravě předseda Petr Šimoník.

Mladé fotbalisté Bohemians 1905 a další sportovci z pražských klubů se měli nakazit na party v jednom z podniků v hlavním městě České republiky. Podle dostupných informací se večírek měl ponat v sobotu 11. července.

Česká Lípa není jediným klubem, který musel do preventivní karantény. Do domácí izolace odeslali hygienici také rezervní tým Liberce, který v sobotu odehrál na Strahově divoký zápas s béčkem Sparty. Severočeši v tomto utkání dokázali soupeře porazit 4:3.