„Dnes se mi to hodnotí lépe. Hlavně výsledek, konečně jsme vyhráli. Dali jsme docela dost gólů, ve hře byly dobré okamžiky, hlavně gólové. Přesto mám stále pocit, že se na nás podepsalo tréninkové manko, protože nevydržíme v dostatečném tempu devadesát minut,“ zhodnotil zápas Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Domácí o svém vítězství nad divizním soupeřem ze skupiny C rozhodli v prvním poločase, kdy nastříleli čtyři branky. Lípa šla do vedení po čtvrt hodince. Petr nacentroval míč před branku, kde si ho kosmonoský Hoštálek srazil patou do vlastní branky. O šest minut později se Petr dostal před gólmana, následně vystřelil, brankář míč vyrazil k Halbichovi a ten se nemýlil. Ve 34. minutě proměnil Blažek nařízený pokutový kop. Ve 40. minutě se z gólu radoval Žižka 4:0.

Ve druhém poločase se hra trochu vyrovnala, hosté toho využili ke snížení po centru od Šimáčka a dorážkou za Svobodova záda Hošťálka. Poslední slovo měli domácí, kdy Štajner zpětně přihrál Halbichovi a ten rozvlnil síť kosmonoské branky. „Dnešní utkání hodnotím rozporuplně, protože nám kvůli zranění chybělo pět hráči základní sestavy, takže posledních čtrnáct dní sestavu lepíme. Domácí byli jasně lepší, druhou půli jsme hru trochu srovnali. Celkově to bylo ale zklamání,“ nechal se slyšet Michal Mašek, kouč Kosmonos.

Arsenal Česká Lípa - Kosmonosy 5:1 (4:0)

Branky: Halbich 2, vlastní Hošťálek, Blažek (PK), Žižka – Hošťálek. R: Paulus. ŽK 0:1, 65 diváků.

Č. Lípa: Plechatý ( 46. Svoboda) – Baláž (68. Mikysa), Provazník, Blažek, Bulejko (53. Karlík) – Petr (53. Konečný), Vacek, Šíma, Hodač (46. Štajner), Žižka – Halbich.

MIROSLAV DALÍK