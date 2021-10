Blízko, velmi blízko vítězství byli fotbalisté České Lípy. Dvě minuty před koncem vedl Arsenal na půdě Štětí. Domácí ale vyrovnali, když si (dle zápisu) vlastní branku vstřelil českolipský Jan Blažek.

Fotbalisté České Lípy (modré dresy) remizovali ve Štětí 1:1. | Foto: Jaroslav Marek

Do úvodu utkání vstoupila lépe Česká Lípa, kdy ve 12. minutě Pavel Baláž z autu přihrál Blažkovi, ten si poradil s obráncemJanovským a následně zpětně přihrál do vápna Halbichovi. Ten ale z místa pokutového kopu přestřelil branku. To bylo asi tak vše, co českolipští hráči v prvním poločase předvedli. Jinak neměli střed pole, nedokázali si přihrát. Soupeř byl v té době aktivnější. Nejprve Vokoun po rohovém kopu trefil tyč českolipské branky. V 35. minutě musel gólman Plechatý zlikvidovat střelu Škody z úhlu, který se dostal za obranu. Přesto Česká Lípa udržela čisté konto.