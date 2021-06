Divizní fotbalisté České Lípy sehráli třetí přípravné utkání v rámci „pocovidové“ přípravy. Arsenal doma podlehl třetiligovému Jablonci B 4:6, trenér Martin Jánošík nebyl logicky spokojený s defenzivou svého týmu. Lípa tak nevyhrála ani třetí přátelské utkání.

Divizní fotbalisté České Lípy doma podlehli jablonecké rezervě 4:6. | Foto: Jaroslav Marek

„Moc gólů, to je taková naše klasika v posledních utkáních. Říkám to pořád dokola, protože pořád nejsme koncentrovaní v obrané fázi na takové úrovni, abychom nedostávali tolik gólů. Dopředu hrajeme dobře, dáváme hezké góly po dobrých kombinacích. Ale směrem do obrany to rozhodně není ono,“ řekl Jánošík.