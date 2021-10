Třetí výhru v řadě slaví Arsenal Česká Lípa. Ten doma udolal Slaný 2:1, z třetího místa ztrácí na první Neratovice šest bodů.

Česká Lípa (modré dresy) doma udolala Slaný 2:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Zase je to takové obrácené, nedáme šance, nadřeme se na gól a z toho pak plyne nervozita. Udělali jsme drobné chyby, které soupeř trestal a hrozil z proti útoků. My jsme neměli klid. Nakonec to soupeř rozhodl za nás vlastním gólem. Ve finále jsme nakonec se štěstím vyhráli, tři body ale bereme,“ uznal Martin Jánošík, trenér České Lípy.